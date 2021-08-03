泳池業者求解封！抗議生計、升學全斷　喊話陳時中：救救小選手

▲疫情警戒降級，各行各業逐漸解封，但游泳池相關行業仍未開放。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導

雖然疫情趨緩，部分場所鬆綁管制規定，但目前游泳池仍尚不開放。今（3日）雙北游泳池業者至疾管署前抗議，認為紓困補助於事無補，請求政府盡速開放泳池，留給教練與業者一條生路；也有家長透露因為不開放游泳池，孩子無法下水訓練，體育班甄試也被迫中斷，嚴重影響孩子升學與生活。

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌表示，自5月本土疫情爆發以來，游泳池被迫停館，即使近期疫情趨緩，泳池仍不能解封，泳池業者與教練都失去收入。他透露，過去暑假每位游泳教練可月入10至20萬，淡季時則月入2至3萬，可依靠暑期收入平衡整年生計。但他也痛批，今年暑期若無收入，政府單次紓困補助1至4萬根本於事無補。

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抗議活動發起人林歸谷指出，根據世界衛生組織資料，病毒並不會透過游泳傳播，美國疾控中心目前也沒有任何證據證明泳池的水會傳播病毒給他人。黃正昌更直言，國內外都有研發適合游泳佩戴的口罩，游泳時划手、打水都至少得保持2公尺的距離，且「游泳池是24小時都可以消毒，唯一可以全身消毒、隨時消毒，你在水裡就是在消毒」，喊話政府應聽聽游泳教練的心聲。

▲學童希望可以重啟泳池受訓、游泳舒緩病情，與業者共赴疾管署遞交陳情書。（圖／記者湯興漢攝）

此外，黃正昌也提到，泳池不開封，將影響人才培育。他說明，許多正值國小六年級、國高中三年級的學生即將進入體育班，但無法在游泳池訓練、參加考試，體育班甄試更被迫中斷，恐怕會降低青年學子對未來的憧憬，讓人才流失。

一名林姓家長則強調「水感很重要」，現就讀小學六年級的女兒，從2歲練習游泳至今已屆10年，但自泳池閉館以來無法下水練習，對未來升學規劃將受到影響；也有其他學生家長痛訴，他的小孩患有血管瘤，受到疫情影響無法游泳，腳已經腫成大小腳，「腳長在他身上，但是痛在我身上」，看著小孩哭著睡覺、哭著起床相當心疼，該名學童也喊話政府重啟泳池，讓他能下水舒緩病情。

▲學童、家長、業者都期盼泳池盡早解封。（圖／記者湯興漢攝）

立委蔡壁如表示，這兩周都有游泳業者到她的辦公室陳情，她已與教育部體育署、指揮中心不斷溝通協調，也建議可以參考國外相關經驗訂定防疫指引，逐步解封各行各業，並透露自己已提交泳池開放指引給指揮中心。

許多業者、學生家長與學生今也都戴著游泳口罩到場聲援，並手持看板寫著「補助不同調，泳池會倒掉」、「誰說游泳沒口罩，我們已經自己造」、「停業虧損重，倒店潮四起」、「救救小選手，請開放游泳」、「補助杯水車薪，泳池急須振興」，希望游泳池不要被汙名化，盼政府盡早重啟泳池。