送手遊寶物誘使2少女拍攝猥褻照片　渣男二審遭判8年

▲新竹男子誘使多名少女拍下猥褻照片，二審重判8年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

新竹林姓男子透過手機遊戲「第五人格」結識多名未成年少女，並以送手遊寶物為幌子，誘使少女拍下裸露下體、胸部，甚至是自慰的猥褻影片，傳送給自己，保留觀賞。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條》提起公訴，一審將他判刑8年。上訴二審後，高院二審21日也將他判刑8年。可上訴。

判決指出，林男因透過手機遊戲「第五人格」結識未滿18歲的少女小貝（化名），林男在2019年下半年至2020年 2月29日間某時，在桃園市大園區住處，透過LINE與小貝聯繫，以贈送遊戲虛擬寶物為由，引誘小貝拍攝自慰行為之影片，傳送給他觀覽。不過小貝僅自網路下載他人影片傳送給林男。

沒多久，林男發現影片中並非小貝，因此一人分飾兩角，以另外的臉書帳號傳訊給小貝，謊稱林男握有小貝的猥褻影片。小貝就與林男聯繫，林男脅迫小被傳送自己或朋友的自慰影片，否則會將先前的影片廣為傳送，並指稱影片中人就是小貝，讓小貝身敗名裂。小貝心生恐懼，拍下自己裸露下體、胸部的照片，傳送給林男。

此外，林男也在這時候結識另名當時年僅10歲的少女小瑾（化名），並以贈送寶物為幌子，要求小瑾拍下猥褻影片。小瑾就在自家浴室中，拍下裸露胸部、下體之猥褻照片，傳送給林男。全案因林男涉及多起誘使少女拍攝猥褻照片、影片案件，最後遭檢警查辦，檢警過濾他的帳號，一一找出被害人。檢方對林男提起公訴。

一審法院將林男重判有期徒刑8年。案經上訴，高等法院二審審理時，林男以自己犯罪情節輕微、所生危害不大，以「情堪憫恕」為由，請求二審減刑。但高院認為林男的犯行並未情堪憫恕，不足可採。此外，高院仍認定林男有罪，還是將他判處有期徒刑8年。可上訴。林男另外還涉及多起相同案件，新竹地院4月間也對他另外判刑7年6月，目前上訴二審審理中。