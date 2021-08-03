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社會 社會焦點 保障人權

吃爆！北市開放內用首日宵夜現人潮　大直妹：連吃2攤超開心

記者游宗樺／新北報導

因應疫情降溫，雙北市政府宣布8月3日起開放餐廳內用，同時規定店家需落實實聯制與清消作業，還需使用隔板、梅花座等防疫措施。有民眾得知可以內用，在3日凌晨特地跑去東區知名清粥小菜吃宵夜，還一口氣與2組朋友吃了2頓，直呼真的太開心了。

▲▼北市開放內用首日，有民眾特地前來吃宵夜。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市開放內用首日，有民眾特地前來吃宵夜。（圖／記者游宗樺攝）

台北市政府2日宣布，開放餐廳有條件內用，但仍維持單一隔間室內50人、室外100人的人數限制，超過人數限制時，業者應在3日前透過書面方式，或用北市府衛生局的報備系統填寫申請書，向市府提出申請。

▲▼北市開放內用首日，有民眾特地前來吃宵夜。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市開放內用首日，有民眾特地前來吃宵夜。（圖／記者游宗樺攝）

▲餐廳準備隔板，並為入內客人測量體溫，要求落實實聯制。（圖／記者游宗樺攝）

北市府表示，自助餐需由工作人員統一供應，且要有適當阻隔，同時鼓勵餐廳供應個人套餐，或由專人操作、分菜。至於餐桌配置需要間隔1.5公尺以上，同桌者也必須採用梅花座或使用隔板，若違反防疫規定，可處3000至15000元罰鍰。

吳姓民眾說，期待開放內用很久了，等了2個月沒吃宵夜，在得知開放後，還特別打電話到餐廳確認可以內用，特地從大直到大安區來吃宵夜，可以吃到超開心的，在跟第一組朋友吃完後，還特地換桌跟第二組朋友續攤，一次就來吃2頓宵夜，明天還要再來。

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