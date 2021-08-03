雙北今開放！　醫曝「內用最危險的地方」：小心一點

記者陳俊宏／綜合報導

因應疫情降溫，雙北市政府宣布今天（3日）起開放餐廳內用，同時規定店家落實實聯制與清消作業，還需使用隔板、梅花座等防疫措施。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒大家，「內用最危險的地方」。

沈政男2日在臉書說，從台北市長柯文哲與新北市長侯友宜2日的宣布內容來看，已經做好了萬全準備，大家可以安心；當然接下來要在雙北餐廳開口吃飯，真是需要勇氣，還好這個社會就是有比較勇敢的人，久了以後，大家發現沒事，也會逐漸跟進。

沈政男認為，其實內用最危險的地方是廁所，在那裡很容易造成防疫死角，提醒大家如果餐廳廁所已有別人在上，最好小心一點。

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▲▼雙北今起開放內用。（圖／記者李毓康攝）



沈政男提到，雙北走過驚滔駭浪的兩個半月，終於雨過天晴了，回萬華吃小吃的那一天就要到來；雙北防疫做得非常好，甚至是世界最好，「不服氣的人，我可以跟你辯論。」

台北市政府2日宣布，開放餐廳有條件內用，但仍維持單一隔間室內50人、室外100人的人數限制，超過人數限制時，業者應在今天前透過書面方式，或用北市府衛生局的報備系統填寫申請書，向市府提出申請。

新北市開放內用，經發局說明，內用包含一般餐飲含超商內用、百貨賣場、美食街、市場、夜市；餐飲業內用管理措施為設置隔板或採梅花座，以個人套餐為主，合菜由專人分菜，歌唱娛樂設備不提供使用，消費者離座須全程戴口罩，店家需明顯標示規定，違者處3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▲▼台北市內用指引。（圖／北市府提供）



▲▼新北市內用指引。（圖／新北市府提供）

