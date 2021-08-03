　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北今開放！　醫曝「內用最危險的地方」：小心一點

記者陳俊宏／綜合報導

因應疫情降溫，雙北市政府宣布今天（3日）起開放餐廳內用，同時規定店家落實實聯制與清消作業，還需使用隔板、梅花座等防疫措施。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒大家，「內用最危險的地方」。

沈政男2日在臉書說，從台北市長柯文哲與新北市長侯友宜2日的宣布內容來看，已經做好了萬全準備，大家可以安心；當然接下來要在雙北餐廳開口吃飯，真是需要勇氣，還好這個社會就是有比較勇敢的人，久了以後，大家發現沒事，也會逐漸跟進。

沈政男認為，其實內用最危險的地方是廁所，在那裡很容易造成防疫死角，提醒大家如果餐廳廁所已有別人在上，最好小心一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲▼雙北今起開放內用。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

沈政男提到，雙北走過驚滔駭浪的兩個半月，終於雨過天晴了，回萬華吃小吃的那一天就要到來；雙北防疫做得非常好，甚至是世界最好，「不服氣的人，我可以跟你辯論。」

台北市政府2日宣布，開放餐廳有條件內用，但仍維持單一隔間室內50人、室外100人的人數限制，超過人數限制時，業者應在今天前透過書面方式，或用北市府衛生局的報備系統填寫申請書，向市府提出申請。

新北市開放內用，經發局說明，內用包含一般餐飲含超商內用、百貨賣場、美食街、市場、夜市；餐飲業內用管理措施為設置隔板或採梅花座，以個人套餐為主，合菜由專人分菜，歌唱娛樂設備不提供使用，消費者離座須全程戴口罩，店家需明顯標示規定，違者處3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▲▼北市餐飲開放內用。（圖／北市府提供）

▲▼台北市內用指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市餐飲開放內用。（圖／北市府提供）

▲▼新北開放餐飲內用指引。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市內用指引。（圖／新北市府提供）

▲▼新北開放餐飲內用指引。（圖／新北市府提供）

ET快訊
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

中華桌球男團對德國拚4強　決勝第5點莊智淵0比2落後

中華車：Q2疫情影響難續Q1成長　但看好降級車市回溫

竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

東奧「開幕式魔咒」太強大！開幕露臉的日本名將都爆冷慘敗

北市新增4例！確診分佈曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清

洪雪珍／年歲增長不只考驗運動員！「8大職涯關鍵年齡」上班族也難逃

戴資穎奪銀紀念T即日起預購開跑　邀大家一起「TEAM TAI」！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

限時3折今開搶！2千起住海景房　走路就到黃金沙灘踏浪

HTC新一代5K PC VR裝置Vivi Pro 2　開箱動眼看

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

第五輪開放55歲以上第九類接種

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

好市多神茶上架！「他捧回購物車」妻笑暈

更多熱門

相關新聞

時隔2周！　上海再增「1例台灣輸出」確診個案

時隔2周！　上海再增「1例台灣輸出」確診個案

上海市衛健委3日上午通報，2日，上海通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣。這是上海時隔2周，再度發現來自台灣的新冠確診病例。

宏碁智推智能空氣清淨新品　全力搶占疫後商機

宏碁智推智能空氣清淨新品　全力搶占疫後商機

Delta比你想像更毒！　醫喊3次：快打疫苗

Delta比你想像更毒！　醫喊3次：快打疫苗

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

丹麥研究：混打AZ和信使核糖核酸疫苗防護力佳

丹麥研究：混打AZ和信使核糖核酸疫苗防護力佳

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男內用

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面