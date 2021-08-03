東奧白俄女選手「拒絕回國」機場求救　獲核發人道簽證

文／中央社

白俄羅斯奧運選手齊瑪諾斯卡雅1日說自己被國家代表隊強迫先行返國，她在對外求助後進入波蘭駐日大使館。波蘭副外長普希達克茲表示，政府已核發人道主義簽證給齊瑪諾斯卡雅。

普希達克茲（Marcin Przydacz）在推特寫道，齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）「在東京與波蘭外交官直接接觸，她已拿到人道主義簽證。波蘭將採取一切必要行動來協助她繼續自己的運動生涯」。

波蘭電視頻道TVN24報導，普希達克茲表示，齊瑪諾斯卡雅因自身處境「非常艱難」而向波蘭求援，現在她安全待在波蘭駐東京大使館。他還說，對於因為政治理由希望離開或不想返回母國的白俄羅斯公民，波蘭會提供支援。

▲齊瑪諾斯卡雅在日本機場求救。（圖／路透）

根據波蘭媒體，數名外交部官員說，他們預期齊瑪諾斯卡雅本週就會前往波蘭。

美國駐白俄羅斯大使費雪（Julie Fisher）今天也說，波蘭與日本協助齊瑪諾斯卡雅，避開白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府羞辱和抹黑她的企圖。

人在波蘭首都華沙（Warsaw）的白俄反對派政治人物拉圖什科（Pavel Latushko）則表示，在白俄羅斯運動員團結基金會（Belarusian Athletes' Solidarity Foundation）協助下，齊瑪諾斯卡雅的丈夫目前人在烏克蘭首都基輔（Kiev），之後將赴波蘭與妻子團聚。

▲齊瑪諾斯卡雅遭下令返國，因此拒絕登機。（圖／路透，下同）

24歲的齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白俄羅斯體育總會未先告知，就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

齊瑪諾斯卡雅後來在另一篇Instagram貼文寫道，如果能「事先得知此事、聽到有人解釋狀況，問我能不能跑400公尺，我反應就不會這麼激烈」。

「但他們在背後替我決定所有事情。」