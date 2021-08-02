NCC認證機上盒不代表影音內容合法　民眾不應接取未授權影音



▲奧運競賽掀收視熱潮，帶動網路機上盒銷售，突顯網路影音盜版問題嚴重。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



奧運競賽帶動線上影音收視熱潮，有部份電視機上盒通過NCC型式認證之後，再請民眾自行下載APP等方式，收看盜版影音內容，NCC（通傳會）2日表示，NCC許可的無線多媒體機上盒型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供之影音內容。NCC呼籲，民眾購買合格機上合盒之後，應尊重智慧財產權，不任意接取未經授權影音節目及頻道或安裝相關韌體、APK等程式，收視盜版內容。



有部份市售機上盒僅硬體通過NCC審驗，卻移花接木作為內容已認證的宣傳行銷手段，其實是透過聯網方式接取盜版內容，NCC為避免部分人士惡意混淆視聽，積極協力處理此類器材所涉智慧財產保護事宜，採取下列措施：





▲NCC呼籲，民眾購買合格機上合盒之後，應尊重智慧財產權，不任意接取未經授權影音節目及頻道或安裝相關韌體、APK等程式（圖／取自免費圖庫pixabay）

一、要求申請審驗者須出具所提供軟體不違反著作權法之切結書。

二、把關電信管制射頻器材上市後之硬體射頻性能，加強市場抽驗。

三、函請電子商務網路平臺業者協助阻卻未經審驗合格之電信管制射頻器材上架。

四、請財政部關務署配合加強查核，以防杜走私情形。

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五、持續與相關機關共同致力保障合法者權益。

NCC提醒，刑事局電信偵查大隊於今年2月執行淨頻專案，查獲2處安博機房、4家機上盒經銷商，發現違法機上盒提供未獲授權的國內外電視頻道節目，NCC持續協力與經濟部智慧財產局及刑事局電信偵查大隊共同打擊不法機上盒，一經查獲將依違法情節查處，業者不要存有僥倖心態。