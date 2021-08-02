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用路人看過來！大雨襲中南部　2省道傳災情、1處災阻無法通行

▲受大雨影響，墾丁地區有路段積水，民眾受困，恆警救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲受大雨影響，中南部部分路段傳出淹水和土石滑落。示意圖。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

受到西南氣流和低壓帶影響，中南部近日出現短時強降雨。交通部公路總局統計，截至今日（8/2）下午17時，道路災情仍有三處，包括一處災阻以及兩處災情。

根據公路總局統計，目前道路災阻仍有一處，屏東縣林邊鄉台17線259K+100~261K+800（嗂仔口橋路段），因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，雙向車道積水嚴重無法通行，車輛改走替代道路（環灣道路）。

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另有兩處傳災情：
一、高雄市田寮區，台28線18K+500 (月球路段)，土石滑落，占用東向車道，道路仍可通行。
二、高雄市旗山區，台29線78K+800 (旗南三路段)，土石滑落，占用南下車道，道路仍可通行。


公路總局表示，將持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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