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林燕祝批肉品市場上班「打牌」是爽缺　黃偉哲：聽此事血壓都飆升！

▲台南市議員林燕祝播放員工上班打麻將的照片，肉品市場副總經理確認為其員工，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝播放員工上班打麻將的照片，肉品市場副總經理確認為其員工，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南肉品市場人事管理紛爭不斷，市議員林燕祝2日總質詢時，播放員工上班打麻將照片，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺，自從新總經理在2019年上任，找了20多位不專業的臨時工，有缺也不內升，豬隻拍賣每小時少5、60頭，黃偉哲市長應好好整頓，黃偉哲答說，聽此事他血壓都飆升了！

▲台南市議員林燕祝播放員工上班打麻將的照片，肉品市場副總經理確認為其員工，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝詢問黃偉哲市長，聽過李玖哲的一首歌「我會好好過」？黃偉哲市長說沒有，林說肉品市場也有一首歌，『我會爽爽過』，她秀出員工打牌照片，問黃市長和肉品市場副總經理，這是甚麼？黃偉哲說是麻將桌，副總說是肉品市場員工上班打麻將。

林燕祝立刻痛批，台南肉品市場合併至今11年來，市長身兼董事長，農業局則是監督單位，結果上班時間居然在打牌，這屆總經理在2019年上任，酬庸人事，找了20多位臨時人員，不讓正職員工內升，因為不專業這些負責豬隻拍賣的臨時人員，硬是讓每小時拍賣的豬隻少了5、60頭，長此以往市庫少賺了多少錢？更離譜的是，2020年7月有位臨時人員被人評會開除，主因是打了正職人員，結果總經理被民代叫去關說，這人8月又立刻回歸，肉品市場的管理一團亂。

▲台南市議員林燕祝播放員工上班打麻將的照片，肉品市場副總經理確認為其員工，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝表示，台南果菜市場將整建全力發展觀光，為何台南肉品市場卻停滯不前，所有責任都要由總經理負責，因為依據組織自治條例規定，總經理是負責人，但實際上肉品市場全由副總負責，送農委會的興辦計畫書出了問題，所有人都受處分就是總經理沒事。另外，上品豚代工事件引起爭議，沒想到今年度黑橋牌還用5百多萬標到此案，香腸將成即期品賣不出去，馬上送民進黨立委、議員和員工等人吃，肉品市場為何要跟業者爭利？黃偉哲市長是否應好好整頓。黃偉哲市長說，上班下班都不允許打麻將，聽了這件事血壓都升高了！

▲台南市議員林燕祝播放員工上班打麻將的照片，肉品市場副總經理確認為其員工，林燕祝諷刺說，在肉品市場上班真是爽缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝指出，疫情肆虐後，人民不斷到服務處陳情要打疫苗，疫苗不足導致人心惶惶，民怨也跟著疫情爆發，不知黃偉哲市長和團隊給民進黨政府防疫打幾分？如果有民間企業願意捐贈疫苗給台南市政府，黃偉哲願意接受嗎？黃偉哲說，沒有政治動機，合格疫苗他就收，至於評分，他給民進黨中央85分。

農業局表示，已於8月2日指派相關同仁會同政風、人事前往肉品市場公司查察，對於違反內部紀律問題，也已要求該公司依據工作規則召開會議查處。

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