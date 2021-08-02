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李智凱鞍馬摘銀「台灣第1人」！　BBC：唯一令金牌焦慮的對手

▲▼ 「鞍馬王子」李智凱拿下銀牌。（圖／路透）

▲ 李智凱的湯瑪士迴旋令國外觀眾也很驚豔。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，中華隊「鞍馬王子」李智凱1日在男子鞍馬決賽奪銀，僅次於英國名將惠特洛克（Max Whitlock），為台灣拿下隊史首面體操項目獎牌。《英國廣播公司》（BBC）將他評為唯一令惠特洛克焦慮的對手，拿下15.400的高分。

BBC報導，28歲英國選手惠特洛克在1日的決賽中最先上場，馬上以近乎完美的動作為對手帶來壓力，獲得15.583分，「中華台北的李智凱是唯一令惠特洛克焦慮的選手，但他15.400的成績只拿到銀牌；日本選手萱和磨獲得銅牌。」也有英國記者在推特上發文表示，惠特洛克在等待李智凱的分數出爐時，表情難掩緊張。

李智凱在決賽中展現高難度的「湯瑪士迴旋」，令螢幕前的觀眾無不屏息緊盯，在完美落地一刻爆出歡呼。轉播當時推特上不少外國網友也發文表示，「台灣的李智凱令人難以置信」、「除了惠特洛克，李智凱也令人印象深刻」、「二個人都太棒了」。

惠特洛克成功拿下個人第3面奧運金牌，並為英國代表隊取得東奧第10金，賽後向BBC表示，預賽時因緊張，狀態不佳，所幸在決賽中做到集中精神，但也坦承在備戰過程中，對於衛冕金牌的壓力很大。

▼ 惠特洛克（中）奪金，為生涯第6面奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲李智凱(右一)奪銀。（圖／達志影像／美聯社）

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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