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額頭「勝」字寫反遭酸是拐氣　戴資穎姊姊：這是我的心意

記者賴文萱／高雄報導

世界球后戴資穎1日於奧運羽球女單賽對戰中國好手陳雨菲，惜敗奪下銀牌。戴資穎姊姊、愛爾達的羽球球評戴靖潔在轉播時，被網友酸額頭上的「勝」寫反，被惡意認為這是拐氣，對此，她本人今（2）日也親自回應，這是她的心意，自己知道就好。

▲▼額頭「勝」字寫反遭酸是拐氣，戴資穎姊姊：這是我的心意。（圖／翻攝自張旖旂 WaWa FB粉絲專頁、ETtoday新聞雲後製）

▲戴資穎姊姊戴靖潔（右）與愛爾達主播張旖旂合影，不過，額頭上的勝字是寫反的。（圖／翻攝自張旖旂 WaWa FB粉絲專頁、ETtoday新聞雲後製）

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戴靖潔昨擔任愛爾達羽球球評，特別在額頭寫上「勝」字，不過，PTT上卻遭到網友攻擊，「戴姊為了求勝，很有心的在臉上寫了個勝字，結果看著鏡子寫，寫出來根本是反的，小戴姊姊是不是拐氣了？」

對此，戴靖潔受訪表示，完全不會在意網友的攻擊，因為這是她當下的心意，她自己知道就好。另外，她也提到，小戴辛苦了這一陣子，回來後想給她吃很多好吃的東西，因為吃東西就會讓心情好，因為小戴不挑食，所以什麼美食都可以，可能炸雞、披薩、米糕之類的，她也說，小戴最愛吃高雄的飯糰。

▲▼戴資穎爸爸及姊姊戴靖潔合照。（圖／記者賴文萱攝）

▲戴資穎爸爸及姊姊戴靖潔。（圖／記者賴文萱攝）

談及昨晚的金牌戰，戴靖潔說，小戴昨天整體進攻分上非常積極，假動作處理也有做出來，陳雨菲部分則有發現到，她球風跟以前不一樣，原本還會做下壓，但昨天打球的時候基本上沒什麼下壓球，就是把球打穩打滿，讓小戴出現失誤，這是她昨天得分方式，昨天也確實打得很穩，這讓小戴在進攻途中會受到阻礙。

▲▼戴資穎爸爸及姊姊戴靖潔合照。（圖／記者賴文萱攝）

▲戴靖潔說，小戴打陳雨菲的那場已經發揮滿好，但陳雨菲真的太穩了。（圖／記者賴文萱攝）

戴靖潔認為，其實小戴打陳雨菲的那場已經發揮滿好，但陳雨菲真的太穩了，可以看到她雖然好像沒什麼進攻球，但其實已經壓迫到小戴出手，造成小戴的失誤，不過，她也強調，「小戴在我們心中永遠是一百分。」

事實上，戴靖潔2日凌晨也在instagram發文鼓勵小戴，內文寫道「這場真的精彩，即使落後了也緊追每一顆球，再度展現永不放棄的精神！一路走來有多少酸甜苦辣，只有自己知道，不管這條路有多難走，你都有扛住！並且在創下自己的紀錄，阿祖我以你為榮」。

這也讓外界好奇為什麼文章會突然出現「阿祖」，戴靖潔笑說，因為小戴在家綽號就叫「阿祖」，她在家裡都會指示媽媽跟姊姊去幹嘛、去幹嘛，媽媽就跟她說，「阿妳是我們阿祖喔？」，所以後來就這樣叫她。

▲▼戴資穎姊姊戴靖潔發文力挺。（圖／翻攝自instagram／tai_c_c）

▲姊姊戴靖潔發姊妹合照力挺，戴資穎按愛心。（圖／翻攝自instagram／tai_c_c）

至於小戴會不會繼續再拚下屆奧運，戴靖潔說，目前還沒聽說有什麼打算。另外，由於戴資穎僅打一劑疫苗，回來後要先隔離14天，什麼時候能回到高雄，目前還沒有收到通知。

▲▼戴資穎爸爸及姊姊戴靖潔合照。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼戴資穎新家未來將販售相關聯名商品，現場也擺飾小戴過往出賽的名牌。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼戴資穎爸爸及姊姊戴靖潔合照。（圖／記者賴文萱攝）

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