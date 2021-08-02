快訊／侯友宜：只要Delta變種病毒入侵新北　餐廳內用立刻暫停

記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜2日宣布，明起與台北市共同開放餐飲內用。對此，侯友宜表示，只要看到兩個指標有所變化會立刻暫停餐廳內用，一個是delta變種病毒，另一個則是確診數、群聚現象、感染原因以及社區陽性率的監測。

對於新北開放餐飲內用後是否會因為疫情變化而再度調整，侯友宜在今天的新北防疫記者會上也表示，取消內用的兩個指標，其中一個是出現delta變種病毒，只要delta病毒進到新北市來，餐廳內用一定暫停。

他表示，另一個觀察指標則是確診數、群聚現象、感染原因以及社區陽性率的監測，都是每天要觀察的指標，只要看到病毒往上衝，就立刻禁止餐廳內用，新北也會根據指標做滾動式的調整。

侯友宜強調，餐廳內用就是脫口罩的行為，現階段「拿掉口罩、病毒就到」，在公共場合一定不能輕易把口罩拿掉，大家好好做防疫。

新北市2日增加3例本土個案，蘆洲、新莊、板橋各一例，其中2人為新增個案，1人為居家隔離陰轉陽。

指揮中心2日表示，個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、台北市2例、基隆市及高雄市各1例，其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼新北市內用相關規定與指標。（圖／新北市府提供）



▼侯友宜強調拿掉口罩、病毒就到。（圖／新北市府提供）



▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

