胸口遭刺穿！雲林情殺死者解剖　狠男「水果刀+斧頭」狂砍24刀

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名經營美甲店的越南籍女子潘氏遭交往十多年的廖姓男友刺殺身亡，警方到場時潘氏倒臥血泊，而廖男呆坐一旁，面對警員的詢問坦承不諱，供稱懷疑潘女另結新歡而心有不甘，被依殺人罪嫌送辦，檢方訊後向雲林地方法院聲押禁見。雲林地檢署29日解剖，確認致命的死因是右胸、腹腔遭刺穿，失血致死。

▲廖男面對警員的詢問坦承不諱，供稱懷疑潘女另結新而心有不甘，被依殺人罪嫌送辦，檢方訊後向雲林地方法院聲押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，死者潘氏(39歲)與前夫育有一女，離婚後與女兒同住並在西螺鎮東南路開設美容美甲店多年，與廖姓兇嫌（60多歲）關係為曾經同居的男女朋友，廖男昨（28）日上午到美容院等候潘氏，兩人見面一言不合即持刀猛刺潘氏，警方獲報到場時，廖男面容呆滯冷靜坐在店內坦承殺人，警方除在現場找到15公分水果刀，還有1把沾滿血跡的斧頭，研判都是凶器。

▲解剖證實潘女的胸口遭刺穿，刀傷深入肝臟、橫膈膜、胸壁，右胸失血500CC、腹部失血約475CC，失血過多致死。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，廖男與潘氏已交往十多年，廖男對潘氏不錯，不僅會送便當、買飲料也時常幫忙看顧店面，而潘氏長相白淨、身材苗條，其個性和善時常笑臉迎人，與顧客都能成為好朋友，人緣相當好，美甲店2個月前因疫情警戒未營業也減少出入，這段期間也因潘氏與廖男提分手避不見面，廖男因頻頻聯絡不上，懷疑潘氏移情別戀，想到十多年感情付諸流水，而感到憤怒。

▲死者潘氏(39歲)與前夫育有一女，離婚後與女兒同住並在西螺鎮東南路開設美容美甲店多年。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名美甲店熟客表示，美髮美甲店生意不錯，店面還兼賣些許越南進口的乾糧調味料等雜貨，潘氏為人處世和善，前來消費的不少是本地人，都成為好朋友，潘氏與廖姓男友交往許多年，之前也曾發生持刀恐嚇，所以也提醒過潘氏，千萬要小心注意自身安危，且前不久前也才發生兩人爭吵，廖男到店裡砸玻璃，沒想到廖男下手狠毒竟將其殺害。

▲警方封鎖現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署指出，昨日初步相驗死者從頭到腳共約23、24處刀傷，其四肢及臉部皮膚多處有因扭打造成的拉扯抓痕及瘀青，凶器除了水果刀，還有斧頭。檢方今日解剖確認死因，檢察官江金星表示，解剖證實潘女的胸口遭刺穿，刀傷深入肝臟、橫膈膜、胸壁，右胸失血500CC、腹部失血約475CC，失血過多致死；頭部有鈍挫傷但未傷及腦部，不是致死主因。

▲一名與潘氏熟識的顧客表示，潘氏為人處世和善，與廖姓男友交往許多年，之前也曾發生持刀恐嚇所以也提醒過潘氏，千萬要小心注意自身安危。（圖／記者蔡佩旻攝）

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