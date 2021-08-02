國立虎尾科技大學第六任校長　動力機械教授張信良今就職

▲國立虎尾科技大學第六任校長張信良，今日舉辦校長就職暨新任一級主管佈達典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學新任校長張信良7月30日在教育部長潘文忠監交下接任聘書，8月1日正式走馬上任，成為國立虎尾科技大學第六任校長，今（2）日上午10點舉辦校長就職暨新任一級主管佈達典禮。校長張信良指出，面對教育環境的衝擊與高教的社會期待，必須形塑新的校園特色，深化實務教育與產業鏈結。

國立虎尾科技大學第六任校長張信良，擁有國立交通大學機械工程研究所博士學位，曾任虎尾科大副校長、教務長、教學發展中心主任、機械與機電工程研究所所長、動力機械工程系系主任等行政主管，行政歷練豐富，因8月1日適逢假日，為無縫接軌校務運作於8月2日公布一級主管名單，舉行佈達典禮，發展並拓展校務運作刻不容緩。

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校長張信良提出i-Best (innovation, Base, environment, student, teacher)的治校理念，擘劃創新產學校園，擬定五大發展面向，期能落實智慧校園、智慧學習，鞏固虎尾科大產學研優勢並善盡社會責任。其五大發展面向包括：一、特色領域務實扎根，跨域人才精實培育。二、績優辦學扶助就學，就業創業翻轉世代。三、國際交流拓展視野，師生研修知能增長。四、產學研發創新務實，攜手產業共同成長。五、實踐大學社會責任，形塑學校優質形象。

張校長並就創新思維面(innovation)、基礎特色面(Base)、環境建置面(environment)、學生面(student)、教師面(teacher)，規劃行動方案說明：

1.創新思維面(innovation)：以校園數位轉型思維，增進教職員生職涯適能發展，創新課程學習制度，精實擘劃學校發展方向，符合社會脈動，提升學校公共化服務效益。

2.基礎特色面(Base)：立基本校特色領域，落實大學社會責任。職能就業能力通識化、產業訓練客製化。擬定校園團隊增能機制，服務產企業升級、提升校園行政、擴展國際交流，建立虎科品牌。

3.環境建置面(environment)：優化校園軟硬體設施、應用新科技服務師生。建置智慧校園環境、類產業聚落研發創新基地、產業客製化基礎教學環境鏈結，發揮高鐵校區優勢，提升產官學研與本校合作契機。

4.學生面(student)：從入學到就業擬定各階段學習及職涯就業之輔導機制。推動虎科藝文校園，落實全人教育生活化；活絡校友與學校互動，扶助經濟文化不利學生，建立學生學習標竿翻轉新世代，賦予社會正向轉動契機。

5.教師面(teacher)：擴展教師職涯，提供多元管道之獎鼓勵機制，精進教師教學職能，優化教學人力配置，均衡系所各自特色領域發展機會，並鼓勵教師參與產學研特色團隊，爭取國家發展重點計畫，促進跨校與跨國合作務實交流。

校長張信良表示，原本預定上任後將拜會許多校內外先進前輩，請教各項校務發展的想法與建議，唯防疫優先，俟中央疫情中心正式宣布解封後，張校長將即刻展開校務發展拜會之旅，集思各界先進的想法與建議，一同創造虎尾科大的美好願景。

▲國立虎尾科技大學第六任校長張信良，擁有國立交通大學機械工程研究所博士學位，曾任虎尾科大副校長、教務長、教學發展中心主任、機械與機電工程研究所所長、動力機械工程系系主任等行政主管，行政歷練豐富。（圖／虎尾科技大學提供）



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