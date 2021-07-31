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第二劑疫苗登記！黃偉哲籲「多用1922平台」　長者可打電話預約

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗接種進入第二劑接種期。（圖／記者李毓康攝）

記者林悅／台南報導

長者疫苗接種進入第二劑接種期，台南市長黃偉哲說明，民眾請上網用1922登記，如果登記到了，卻沒有被通知要開始選時間和地點的話，下一輪的時候會再來讓民眾登記；此外，為協助長者來做預約的工作，消弭減少數位落差，各區區公所、戶政事務所和衛生所將全力協助長者來做疫苗預約的工作。民政局表示，有需求的民眾可以撥打各公所和戶所的電話，或攜帶健保卡去現場的單一窗口，由專門人員幫民眾做登記。

黃偉哲說，現在用1922登記是爭議最少的，因為若用1922，民眾有預約有登記，那中央有就發簡訊讓你來選擇施打地點跟時間，中央就一定會準備你所需要的疫苗。有人說現在還要造冊，還是要用發通知單的，但造冊和通知單到現在為止，出現了很多制度上的問題。

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黃偉哲說，過去不管是職業團體或是相關的團體，有時候造冊造的人裡面根本就不是他的會員，大家也可以看到別的縣市，造冊結果把一些不相干的人都造進去，甚至學校把一些根本就不是老師的人造冊進去，這使公務員登載不實，這也是一個法律的問題。

黃偉哲，如果是用通知單，也有人把通知單拿去彩色影印，所以造成第一線的防疫人員跟醫護人員非常困擾，他看了這個通知單也不知道是真的是假的，然後有人就拿通知單去施打現場大吵大鬧，坦白講過去在別的縣市，在很多地方都曾經發現過，所以1922平台部分是很清楚的，無論是第一劑或第二劑，希望大家能夠多使用1922平台登記。

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