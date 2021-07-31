北市府民調／52%市民滿意柯文哲表現 　50.7%肯定防疫作為

▲台北市長柯文哲視察光復市場與物流平台合作。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來防疫表現受到外界質疑，也反應在各家民調上，許多指標都名列倒數。不過，台北市政府研考會30日晚間公布6月份的最新民調顯示，52%受訪者滿意施政表現、35%不滿意，13%表示沒意見或不知道，滿意度較去年12月的數據，增加5個百分點，不滿意度下降2個百分點。

台北市政府研考會公布6月民調，結果顯示，有52%受訪者滿意柯文哲的施政表現，35%不滿意，13%表示沒意見或不知道，相關數據比較去年12月時的調查滿意度增加5個百分點，不滿意度下降2個百分點。

針對市府首長與團隊的表現部分，則有49%受訪者感到滿意，29%表示不滿意，另外22%表示沒意見或不知道。以研考會歷次委外調查而言，受訪者對市長滿意度持平，團隊滿意度則略有下降。

檢視各項施政，所有項目皆正面評價高於負面，治安、環保滿意度皆在78%以上，聯合醫院、交通、文化活動約60%以上，公共工程、社會福利及教育約48%以上的滿意。

研考會表示，受訪者對於台北市政府的服務態度及行政效率亦多表肯定，滿意度各為74%、62%，而台北市生活品質亦有77%的受訪者表示滿意，顯示台北市的行政效能及生活品質仍深獲大多數市民的肯定與認同。

而在防疫工作，台北市近期接連爆發長照機構、市場等多起群聚感染事件，但根據研考會民調，仍有50.7%的民眾滿意北市府表現，43.6%民眾不滿意。

另外，民調也詢問，面對疫情威脅，市民最需要北市府何種協助？扣除約32%的未表態民眾，最多人希望市府增加疫苗施打，達24.4%，接著依序是提供防疫資訊16.4%、提供全民普篩或快篩9.4%。