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10萬口罩與2萬疫苗的善循環　外交部感謝「遠從波羅的海來的溫暖」

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛政府捐贈我國的2萬劑AZ疫苗，在立國首都維爾紐斯（Vilnius）當地時間29日下午啟運，並在31日上午已順利運抵我國桃園國際機場，衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅及外交部歐洲司司長陳立國大使到機場代表接收。外交部表示，我國政府對遠從波羅的海送達的溫暖祝福，再次向堅毅勇敢的立陶宛政府及280萬人民，表達由衷感謝。

▲立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場，海關與地勤人員在機旁完成放驗通過程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場，海關與地勤人員在機旁完成放驗通過程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

立陶宛政府是在上月22日的內閣會議討論後宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，展現與我國攜手對抗武漢肺炎疫情的決心。立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）更指出，「熱愛自由的人們應該相互照顧」。

外交部表示，立陶宛捐贈我方的疫苗原預訂在今年9月底運抵台灣，但在立國政府積極推動並經雙方密切協調下，於7月31日提前兩個月順利運達台灣。立陶宛政府的善意及高行政效率令人感佩。

外交部稱，立陶宛與台灣共享自由、民主及人權等普世價值，同樣位處捍衛自由民主體制的戰略前線，在對抗武漢肺炎疫情上更是比肩合作。去年台灣捐贈立陶宛10萬片醫療口罩協助抗疫，此次立陶宛在國際疫苗供貨短缺之際對台灣及時伸出援手，溫暖2350萬台灣人民的心扉，更深化兩國友好互助的情誼，見證國際社會善的循環。外交部期望台立兩國未來相互設處後，持續拓展強化雙方在各領域的合作與交流，共同增進雙方人民的友誼福祉。

▼立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，今31日上午由土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10時30分由土耳其航空貨機運送抵達桃園機場，海關人員在旁等候疫苗等貨物卸下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲東歐立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10點34分由土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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