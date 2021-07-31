美國哥倫布市辦展介紹國際姊妹市園藝之美　台南蘭業美名再傳千里

▲美國哥倫布市舉辦姊妹市園藝特展，特介紹台南的蘭業與國際蘭展，台南市長黃偉哲表示感謝外，並指出台南蘭花生物科技園區為全球最大的蘭花溫室產業聚落之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



繼日前台南市長黃偉哲錄製影片，跨海現身姊妹市美國俄亥俄州哥倫布市的新球場，為哥倫布機組員隊於新球場首戰加油後，台南又再度吸引哥倫布市民的目光，哥倫布市舉辦姊妹市園藝特展，展中特介紹台南的蘭業與國際蘭展，美譽再揚。





黃偉哲市長表示，美國哥倫布市是台南交流歷史最悠久的姊妹市之一，兩市感情深厚，去年美國疫情嚴峻之時，台南還送上防疫物資支持老朋友走過難關。黃偉哲說，他非常開心兩市的交流不受疫情干擾，並感謝哥倫布市特地介紹台南的蘭業。黃偉哲也期待哥倫布市民疫情過後可以到台南一遊，親眼見證台南遠近馳名的精緻農業實力。





哥倫布市表示，疫情讓雙方的往來變得困難，轉而透過舉辦姊妹市園藝特展來讓市民了解姊妹市的園藝之美。特展中除了介紹每年春天於台南舉辦的台灣國際蘭展之外，更盛讚位於台南的蘭花生物科技園區為全球最大的蘭花溫室產業聚落之一，有效提升了台灣蘭業在全球市場的競爭力。





哥倫布市位於美國俄亥俄州，台南於1980年與其締結為姊妹市，雙方已有40餘年的情誼。此次的園藝特展以哥倫布的姊妹市為主題，於富蘭克林溫室植物園展出各個城市的園藝特色，特展為期四個月，展至10月底。

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