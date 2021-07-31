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警戒降級中捷運量增加53%　盧秀燕：加班次防疫不鬆懈

▲▼盧秀燕視察中捷。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察中捷，強調防疫措施仍會持續落實。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運在全國疫情警戒降級後，運量明顯回升，台中市長盧秀燕31日前往視察時強調，中捷「不追求運量成長」，除加開班次疏運旅客，落實防疫也不鬆懈，呼籲旅客持續遵守防疫規定，守護大家健康。

▲▼盧秀燕視察中捷。（圖／台中市政府提供）

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▲▼中捷各站均設有防疫相關設備。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察中捷。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察中捷。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕今天上午前往中捷市政府站視察旅客搭乘與防疫狀況，包括進站酒精消毒、電梯九宮格分散站立、收費閘門設熱顯像儀、進出站及列車上掃描實聯制QR Code、月台張貼排隊距離標示、車廂拉環僅保留1/3、防疫廣播及隨車員防疫裝備等。

盧秀燕說，今天是三級警戒降為二級以來第一個周末假日，台中人潮逐漸變多，搭乘捷運的民眾也較多，比對降級前後，7月23日週五中捷搭乘人數約7000人，昨日週五則破萬人，承載率增加53%，可見民眾外出情形增加。

▲▼盧秀燕視察中捷。（圖／台中市政府提供）

她表示，目前防疫安全優先，防疫期間市府不會特別追求運量數字成長，中捷會持續落實實聯制、量體溫、消毒等各項防疫措施。捷運其他防疫措施還包括月台地面上標示保持社交距離的標線、車廂內拉環僅保留三分之一，評估運量會再增，也加開班次疏運旅客，平日增加近20班次，假日增加近40班次，提醒市民配合防疫。

另外，台中捷運綠線是除了桃園捷運以外，全線18站裝設紅外線熱顯像儀的捷運場站，全面做好防疫措施，守護旅客安全。

中捷董事長林志盈則說，捷運綠線自27日起縮短平日尖峰及假日班距，平日增加近20班次，假日增加近40班次，未來將觀察運量變化，適時調整班距。因應降級後運量增加，先前為了節能而管制電扶梯「只上不下」，已經恢復常態使用，可分散人潮。另外，市府日前為捷運員工及車站清潔、保全等第一線人員接種疫苗，加上員工自行接種，捷運第一線人員完成接種比例已達84.04%，員工及旅客安全都獲得保護。

台中捷運公司提醒，疫情警戒降級後，台中疫情相對和緩，感謝市民配合各項防疫措施，由於病毒多變化，絕對不能掉以輕心，市民持續做好防疫，就能安心回歸生活，也能安心搭乘捷運，享受便捷、舒適的運輸服務。

今日盧市長在交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈、副總經理葉進財等人陪同下前往視察捷運市政府站。

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