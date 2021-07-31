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中國7月製造業PMI為50.4%　連續第4個月下滑

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲中國大陸製造業PMI指數維持在擴散區間。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國物流與採購聯合會、國家統計局31日發布7月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，較上月下降0.5個百分點，為連續第4個月下滑，但仍連續17個月，保持在50%以上的擴張區間。

對於本月製造業PMI下滑，大陸國家統計局解讀，是受短期因素影響。統計局服務業調查中心企業景氣處處長史朝暉說，7月份是製造業的傳統生產淡季，一些企業進入到了設備檢修的階段，同時，局部地區遭受洪澇災害極端天氣的影響，導致擴張力度放緩。

但他強調，總體來看，數據仍是往好發展，調查大多數行業的採購經理指數仍位於擴張區間，中國大陸經濟「穩中向好」基礎沒有改變。

統計局表示，從製造業PMI細項數據來看，2021年7月，大陸裝備製造業採購經理指數和高技術製造業採購經理指數分別較上月上升0.9和0.3個百分點至52.4%和55%，從業人員指數為連續2個月上升，顯示新動能增長趨勢繼續加快；從主要原材料購進價格指數看，製造業採購成本普遍上漲，可能使部分中小企業的生產經營呈壓。

統計局同時發布2021年7月，大陸非製造業商務活動指數為53.3%，略低於上月0.2個百分點，繼續高於臨界點；綜合PMI產出指數為52.4%，比上月回落0.5個百分點，表明中國大陸企業生產經營活動的擴張速度有所放慢。

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