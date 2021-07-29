小貨車闖平交道重罰74500元　駕駛辯「跟車陣沒注意」法官打臉

▲台中烏日區學田路平交道。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

王姓男子開小貨車經過烏日學田路平交道，明知有火車要經過，遮斷器已開始放下，竟然加速闖過去，遭警方開罰74500元，吊扣駕照12個月。王男提行政訴訟，辯稱當時跟車陣前進，接近時才發現遮斷器開始放，才會闖過去。但法官認為，王男進入平交道前應該已知道有火車仍闖過去，事證明確，駁回起訴。全案可上訴。

判決書指出，一輛冷凍小貨車去年7月3日下午4點多，行經烏日區學田路平交道，不顧當時平交道警鈴號誌已顯示，遮斷器已開始放下仍闖越平交道。警方根據車牌找到張姓車主，確定為王姓男子開的車，同年11月25日開罰74500元，吊扣汽車駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

王男不服向台中地院提起行政訴訟，辯稱當時他跟車前進，因為天氣熱緊關車窗，精神專注在前方車流。他沒注意號誌，直到接近平交道進入鐵道區內，才發現第二道遮斷器桿放下，但已來不及反應。加上後視鏡無法看到後方車況，驚嚇之餘只能繼續往前，聲明要撤銷罰單。

法官認為，王男開車到該平交道還沒超越平交道停止線，警鈴已響、閃光號誌已顯示，其前方還有6台車未通過平交道，有足夠反應時間察覺前方狀況。但王男竟捨此不為，仍繼續駕駛系爭車輛行駛通過平交道，縱無故意，也有過失。王男違規事證明確，駁回起訴。

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