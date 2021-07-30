台中女主人回家開門愛犬衝出傷人　「縱容動物嚇人」挨罰

女主人回家開門，愛犬未繫狗繩衝出去害人受傷，主人遭裁罰2千元。示意圖。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

愛狗人士要注意！台中熊姓女子回家開門，結果愛犬衝出家門弄傷路人，雖然事後與被害人達成和解，但《社會秩序維護法》有明定「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新臺幣12000元以下罰鍰」，熊女未將狗繫狗繩導致衝出去傷人，仍屬縱容行為，因此遭罰2000元。

判決書指出，熊姓女子今年5月31日晚間8點半左右，回到住處才打開大門，飼養在家裡的狗就自己衝出家門。剛好有民眾遛狗路過，熊女的狗就衝上去攻擊，導致對方受傷，憤而報警提告。被害人事後與熊女達成和解，過失傷害部分不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法將熊女送辦。

原來，社秩法第70條第3款有明文規定，「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新臺幣12000元以下罰鍰」。

法官認為，「驅使」指的是用積極行為驅使動物去嚇人，「縱容」則是指消極對於有看管義務的動物不加看管，而容認牠恣意嚇人。熊女主觀上雖沒有積極驅使犬隻嚇人，但他身為犬隻占有人，自應就其占有該動物危險，負起危險源監督人的責任。

法官審酌，熊女未做任何防制犬隻侵擾他人措施，也就是家中大門未關時應在該動物身上栓繫狗鍊等，仍有消極容認系爭犬隻嚇人之意，認定有縱容動物嚇人行為，依法判2000元罰鍰。全案可上訴。

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