台中女發文「興達電廠爆炸」遭法辦假訊息　法官：言論自由不罰

▲高雄興達電廠。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

績效衝過頭？疫情當前，警方積極查假訊息，桃園警方今年5月發現台中蕭姓女子在臉書發表文章指稱「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」，認定是假訊息，依法送辦。台中地院認為，該文章純屬個人言論自由，沒有讓聽聞者產生畏懼恐慌可能，最後裁定不罰。

判決書指出，蕭姓女子今年5月14日凌晨在家裡，用手機上網到自己個人的臉書粉絲專頁張貼文章，內容提到「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」等訊息，遭桃園市警局刑警大隊員警網路發現。

警方通知蕭女到案調查後，將調查結果函轉台中市警方，警方認定蕭女是散布不實謠言，影響公共安寧，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款將她函送法辦。

蕭女雖坦承有張貼該文章，但她解釋說，「5月13日下午時接到國家簡訊，聽同事說高雄的電廠爆炸，要停電。文章內有提到電廠爆炸，我沒求證，但發文用意不是表達電廠爆炸，而是說工作很累，想快點到家，因為停電導致交通號誌無法正常運作，回家路上很危險、很辛苦、還找不到食物吃，生活受很大影響。」

法官認為，該貼文爭議的部分在於「興達電廠爆炸」，是指13日下午高雄興達電廠因事故停機，導致全台大停電。蕭女因停電聽同事說高雄電廠爆炸，工作生活因此造成不便，在臉書粉專寫下個人經歷與單純感想，內容純屬個人言論自由範疇，並非故意捏造杜撰事實。即使有人誤信興達電廠爆炸，從文章全文來看，並沒有會讓聽聞者產生畏懼或恐慌的可能。桃園市刑大並沒有提出具體積極證據佐證，與社秩法規定構成要件不符，裁定不罰。全案可上訴。

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