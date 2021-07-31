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大災後防大疫！鄭州新冠感染者「源頭未明」　醫院急閉環管理

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲河南鄭州剛經歷暴雨洪災，如今又面臨新冠疫情復燃的挑戰。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

日前剛遭逢罕見洪災的大陸河南省鄭州市，31日接近中午時，通報全市增加一名新冠無症狀感染者，和「多起疑似病例」，且暫未發現感染來源，官方坦言「形勢十分嚴峻」。目前，鄭州市除要求居民非必要不得離開後，最新公告要求對涉疫的鄭州市第六人民醫院實行「閉環管理」，停止診療工作。

據鄭州市政府官方公眾號「鄭州發布」表示，即日起，凡在家輪休的鄭州市第六人民醫院職工及該院各類購買服務人員、勞務派遣人員居家等候不外出，立即向所在社區（村）、單位報告，配合落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。

▲▼剛經歷罕見洪災的鄭州市，發布新的疫情防控指引，要求對一醫院進行閉環式管理。（圖／取自鄭州發布）

▲鄭州市，發布新的疫情防控指引，要求對市第六人民醫院進行閉環式管理。（圖／取自鄭州發布）

除此之外，官方要求，自7月16日以來，凡進出鄭州市第六人民醫院的人員，立即向所在社區（村）、單位報告，落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。

鄭州市政府表示，即日起，鄭州廣大市民群眾非必要不離開鄭州，需要離開的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。同時，減少人員聚集、停止非必要聚集活動，並將迅速展開全員核酸檢測。

在此之前，鄭州市政府31日上午通報，二七區在例行檢查中發現1例核酸初篩陽性，為39歲女性，後經市疾控中心復核，認定為無症狀感染者，目前疫調仍在進行中，暫未發現該病例有與其他確診病例的密切接觸者，也就是說「感染源頭暫時未明」。

由於該女自7月16日起自7月30日，足跡遍布四家醫院、三家餐館和多家商店，最後於鄭州市第六人民醫院接受隔離治療。進一步排查後，鄭州市委書記徐立毅31日上午，在全市召開的疫情防控工作緊急會議上坦言，除該名無症狀感染者，全市又發現多例疑似病例，防控形勢十分嚴峻。

▲▼鄭州暴雨洪災之後市民重新排起百米長隊打疫苗。（圖／CFP）

▲鄭州市民重新排起百米長隊打疫苗。（圖／CFP）

根據官方最新消息，鄭州市宣布，對涉疫的鄭州市六人民醫院實行閉環管理，以及對新鄭機場、高鐵東站、鄭州火車站等交通樞紐，全市各居民小區、賓館酒店等住宿功能場所、室內密閉公共場所等恢復查驗鄭州健康碼，還有人員非必要不得離開鄭州等緊急措施。

在此之前，河南鄭州剛遭逢千年一遇的罕見洪災，中共總書記習近平曾指示，要防止「大災之後有大疫」。當時有大陸防疫專家解讀，災後受汙染的環境，可能成為病菌滋生和傳染病傳播溫床，也可能導致新冠肺炎防控措施，無法有效落實，應特別關注，避免疫情復燃。

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