雨彈強襲！台南地下道+4巷弄淹水封路　山區路樹倒塌

▲台南市下起大雨，造成市區及山區部分淹水、路樹倒塌，小東地下道淹水造成小客車拋錨，歸仁182線19公里處，有路樹倒塌，警方拉封鎖線管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受西南氣流影響，有短延時強降雨，31日上午台南市下起大雨，造成市區小東地下道淹水，警方封鎖現場以防車輛誤入，南區也多處地方積水，造成至少2部自小客車拋錨；歸仁182線19公里處，有路樹倒塌，佔據外側車道，已通知相關單位前往處理，轄區警方在現場已擺設交通錐及拉封鎖線管制。

氣象局發出豪雨特報，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，31日台臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲小東地下道積水消退，恢復交通。

台南市一大早下起大雨，造成市區、山區多處淹水，台南市小東地下道水深已達70公分，之前有一自小客車通過積水時熄火，車卡在水中，駕駛人已脫困， 一分局及五分局警方於上午9時9分到達現場執行兩邊出入口封鎖，以防人車誤入，地下道內有一部汽車受困（地點在第一分局轄區），立即與第一分局及消防局人員協助車內民眾1名脫困。上午9時15分許，交警大隊勤指中心派員拖吊受困車輛，9時16分現場執行封鎖交管，9時54分現場積水已退，解除封鎖恢復車輛通行。

南區六分局轄區之南區興隆路185號旁巷子目前積水約25cm，有一自小客車拋錨，現已拉封鎖線並派員警戒。灣裡路61、62巷一帶淹水約30cm，均以封鎖帶暫時封閉、派員管制。喜樹路22巷淹水，已拉封鎖線暫時封閉、派員警戒。華南地下道未淹水，道路狀況正常。

此外，31日上午9時20分許，於182線19公里處，有路樹倒塌，佔據外側車道，歸仁分局已通知市府相關相關單位前往處理，警方在現場擺設交通錐及拉封鎖線，以防發生交通意外。歸仁中路橋因積水已於上午10時53分許完成預警性封閉，目前台南市尚無重大災情傳出。

「德國百靈電動牙刷」2支原價9598元、特價4990元

