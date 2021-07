建議孕婦接種新冠疫苗！　美國兩大婦產科學會聯合背書

▲美國婦產科學會建議孕婦接種新冠疫苗。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

全球正積極推動疫苗接種,然而由於部分副作用也讓許多準媽媽們不敢施打新冠疫苗。美國婦產科醫師協會30日就建議,孕婦應該積極接種疫苗,並提供數千名孕婦的調查數據證實,即使在懷孕期間施打疫苗也是安全的。該協會同時提到,美國的疫苗接種率不算高,近日新增確診案例也在增加。

根據CNN報導,美國婦產科醫師學會( American College of Obstetricians and Gynecologists,簡稱ACOG)和美國母胎醫學學會( Society for Maternal-Fetal Medicine ,簡稱SMFM)30日一同呼籲,所有孕婦都應該接種新冠疫苗,才能保護自己並保護他人。美國婦產科醫師學會與美國母胎醫學學會也同時建議所有旗下的婦科與產科醫師應該積極地向孕婦推薦疫苗。

▲婦產科學會強調,已經有足夠多的研究證實,疫苗對孕婦是安全且有效的。(圖/達志影像/美聯社)



美國婦產科醫師學會會長塔克博士(Martin Tucker)表示,「很明顯,孕婦在接種疫苗前需要很大的信心,我相信婦產科醫師的強烈建議能帶給她們有意義的影響。孕婦也應該有信心,施打新冠疫苗不僅能夠保護自己,也能保護家人。」事實上,美國婦產科醫師學會與美國母胎醫學學會先前雖然曾經提到,孕婦不需要因為懷孕拒絕接種疫苗,但也沒有積極推薦,不過現在越來越多的研究與數據證明疫苗是安全且有效的,所以他們也一改先前說法,大力背書。

即便如此,美國婦產科醫師學會也認為,民眾可以自行考慮是否接種疫苗,同時呼籲醫護人員繼續照顧不願意施打疫苗的患者,鼓勵以保持社交距離與佩戴口罩等措施防疫。

美國CDC與世界衛生組織都曾表示,感染新冠肺炎可能會讓孕婦出現嚴重的併發症。不僅如此,染疫也可能增加早產風險。

