美國扣押非法對北韓貿易油輪　指船東為新加坡人

▲美國司法部扣押運送石油產品給北韓的油輪。(圖/路透社)



文/中央社

美國司法部今天宣布扣押一艘2734噸重的油輪,此船為一名新加坡公民所有,用以運送石油產品給北韓,違反國際制裁。

司法部表示,柬埔寨當局去年3月根據美國的扣押委託,查扣油輪「勇氣號」(M/T Courageous,暫譯)。這艘油輪不僅以海上船對船方式非法轉運石油產品給北韓,也曾直接運送到北韓港口南浦(Nampo)。

M/T Courageous—a 2,734-ton oil products tanker pictured here—has been forfeited to the U.S. government because of its use to make illicit deliveries violating sanctions against North Korea, federal prosecutors just announced. pic.twitter.com/GfFC1UbmcC