中榮神外遭爆「廠商執刀」長達3年　院方急設專案小組滅火

記者游瓊華／台中報導

作為中部地區指標性的醫學中心，台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科3名知名醫師被爆料指出，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。對此，台中榮總針對此事件已經成立專案小組調查，因影片相當模糊，對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等都還要進一步確認。

據爆料內容指出，此種由無照廠商「代刀」的離譜行徑，在院內至少已持續長達3年以上，嚴重罔顧病患生命安全與醫療專業。消息一出，立刻引發社會譁然，質疑身為國家級醫學中心的台中榮總，內部控管機制已然失靈。

對此重大指控，台中榮總發布聲明回應強調，醫院內部明文規定「嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為」，絕不容許違規情事發生。

其次，針對媒體所報導的內容，院方表示，已立即成立專案小組，將以最嚴謹的態度徹查真相。院方承諾，一旦查明屬實，必定會依法辦理，絕不寬貸。目前全案已進入內部調查程序，調查結果將攸關病患權益、醫療倫理及醫院聲譽，各界都在密切關注後續發展。

發言人副院長李政鴻指出，台中榮總手術的時候大部分廠商都不會進入，除非有新的儀器新的器械必須維護，廠商才能在科主任同意，經過護理站查核，只能在某一站查核，且時間到了就要離開。

院方強調，今天才看到爆料影片，且影片相當模糊，還要確認影片真實性以及時間地點還有相關人等身分，若有發生個人違法行為會處罰，但若無違規要還他清白！