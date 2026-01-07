　
中榮神外遭爆「廠商執刀」長達3年　院方急設專案小組滅火

▲中秋連假到來，台中榮總各分院門診時間調整。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮民總醫院驚傳神經外讓無照醫材廠商進入手術室幫患者執行高難度手術。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

作為中部地區指標性的醫學中心，台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科3名知名醫師被爆料指出，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。對此，台中榮總針對此事件已經成立專案小組調查，因影片相當模糊，對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等都還要進一步確認。

據爆料內容指出，此種由無照廠商「代刀」的離譜行徑，在院內至少已持續長達3年以上，嚴重罔顧病患生命安全與醫療專業。消息一出，立刻引發社會譁然，質疑身為國家級醫學中心的台中榮總，內部控管機制已然失靈。

對此重大指控，台中榮總發布聲明回應強調，醫院內部明文規定「嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為」，絕不容許違規情事發生。

其次，針對媒體所報導的內容，院方表示，已立即成立專案小組，將以最嚴謹的態度徹查真相。院方承諾，一旦查明屬實，必定會依法辦理，絕不寬貸。目前全案已進入內部調查程序，調查結果將攸關病患權益、醫療倫理及醫院聲譽，各界都在密切關注後續發展。

發言人副院長李政鴻指出，台中榮總手術的時候大部分廠商都不會進入，除非有新的儀器新的器械必須維護，廠商才能在科主任同意，經過護理站查核，只能在某一站查核，且時間到了就要離開。

院方強調，今天才看到爆料影片，且影片相當模糊，還要確認影片真實性以及時間地點還有相關人等身分，若有發生個人違法行為會處罰，但若無違規要還他清白！

01/05 全台詐欺最新數據

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

台中太平一間知名水產店時常受到網友、網紅推薦，擁有佔地千坪店面，頗有名氣。不過，該店竟被檢警查出販售的鮮蚵標示為東石產，但嘉義警方上門購買送驗，結果發現是境外牡蠣，販售時間約5個月才遭查獲，檢方近日依販賣假冒食品罪起訴店經理呂男。

