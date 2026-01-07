停車禮讓遭撞卻「挨罰1500元」　駕駛翻盤免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）前年4月間開車行經新竹縣竹北市一處路口，他在支線道依法停車禮讓幹線道的車輛，接著卻在駛入路口時遭A車撞上，還因此收到一張1500元罰鍰的罰單，他不服受罰，決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官審理之後，確認阿哲並無過失，日前裁定撤銷原處分。

▲阿哲停車禮讓，仍因視線遭遮蔽而發生事故，事後還收到一張1500元罰鍰的罰單。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年4月間開車行經新竹縣竹北市一處路口，因與A車發生交通事故，警方到場處理時，認為阿哲有「支線道車未讓幹線道車先行」的違規行為，於是製單舉發，阿哲因此挨罰1500元罰鍰。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時雖然行駛在支線道，但有依法停車禮讓幹線道多台車輛，等到沒車了，他才開始緩慢駛入路口，沒想到因為中央分隔島及行道樹遮蔽視線，他沒有看到高速駛近路口的A車，結果雙方就在路中央發生碰撞，他並沒有違規。

交通部公路局新竹區監理所則認為，阿哲原本行駛在支線道，穿越路口中央時，與行駛在幹線道的A車發生撞擊事故，確實構成「未讓幹線道車先行」的違規行為，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視行車記錄器影像、勘驗筆錄、採證照片等證據，發現阿哲的說詞與這些證據呈現的事實相符，從現有證據資料看來，難認他有「支線道車未讓幹線道車先行」的違規行為及主觀責任條件，最終認定原處分非適法，裁定撤銷，全案仍可上訴。