清晨低溫探5.8度　未來一周2波冷氣團＋輻射冷卻接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨低溫下探5.8度，今、明天各地感受偏冷，周五起冷空氣減弱，但輻射冷卻影響下，要留意日夜溫差大，下周日又有冷氣團南下，北部地區又會降溫。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今、明天整天寒冷，周五至周六夜晚清晨也偏冷，要留意日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佩芸指出，目前華南地區是冷高壓中心，台灣受北方冷空氣影響，氣溫明顯下降，西半部風力增強。今、明天迎風面及中南部雲量多，但降雨不明顯。

▲今天清晨低溫。（圖／氣象署提供）

溫度方面，她表示，今天清晨台南以北、宜蘭低溫約10至12度，局部地區低於10度，最冷出現在金門5.8度、連江6.8度，本島在新北石碇也只有8.4度，新竹關西、高雄內門也不到9度。

謝佩芸指出，今、明天強烈冷氣團加上輻射冷卻影響，北部及宜蘭高溫15度，中南部都在20度以下。周五至周六冷空氣減弱，清晨輻射冷卻持續影響，日夜溫差大。

她表示，今天至周六西半部及宜蘭低溫10至12度，局部地區仍有10度以下，花東及高屏13至15度。下周日又有冷氣團影響，北部白天高溫下降，下周一冷氣團就會減弱，各地溫度又會回升。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

降雨方面，謝佩芸表示，今天花東、恆春有局部短暫雨，北部山區、基隆北海岸、宜蘭有零星短暫雨。明天基隆北海岸、大台北山區、東北部及花東降雨增加。周五至周六水氣減少，各地多雲到晴，西半部可見陽光，東半部雲量偏多，也有局部短暫雨。周六晚間東北風增強，迎風面降雨又增加。

另外，她指出，冷空氣影響期間，桃園至台南沿海、東南部、恆春、離島沿海風浪偏強；山區路面易結冰，提醒民眾留意。