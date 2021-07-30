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鋁業工廠驚爆11確診！嘉義市跟進嘉義縣　餐飲業及夜市全禁內用

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定，也於街道進行清消。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應嘉義水上工廠染疫案，嘉義縣稍早14時30分記者會由縣長翁章梁宣布，即日起至8月6日提升防疫管制措施，也因為基於共同生活圈，鄰近嘉義市也宣布跟進餐飲及相關防疫規定，但突如其來的喊卡卻讓餐廳業者叫苦連天。

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

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嘉義市政府表示，即日起至8月6日提升防疫管制措施如下：

一、餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用。

二、美術館、博物館、圖書館(含世賢及黃賓圖書館)、音樂廳及文化藝廊同步暫停對外開放。

三、市府辦理的活動取消或延期。

五、公祭暫停。

六、請大家遵守戴口罩、實聯制、保持社交距離、落實人流管制等防疫措施。

本市相關防疫管制措施，將視疫情發展滾動式檢討。

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義布袋港海鮮肉圓業者。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義布袋港知名海鮮肉圓業者游志豪。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣布袋魅力商圈理事長，同時也是布袋港黑皮海鮮餐廳負責人游志豪表示，漁市場美食攤商都準備好了隔板，做好一天繼續「關門」停業，也因為日前宣布餐飲業可以內用，因此包含他自己及鄰近店家都請人做了桌上隔板，便宜的隔板費用花起來也要5、6000元，貴一點甚至要2、3萬，就希望符合政府餐飲防疫規定，也讓顧客吃得安心，但隨嘉義縣市陸續傳出群聚感染，讓餐點本來可以內用跟外帶，由今天開始禁內用，就是為了避免群聚感染。他呼籲遊客來到布袋不要群聚，也可以避免這段期間來布袋，要來就將口罩戴好帶滿，大家一起協力讓疫情趕快過去。

▲嘉義布袋黑皮海鮮肉圓。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義布袋港海鮮肉圓餐廳做好相關防疫規定，每張桌上都架好隔板。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義布袋黑皮海鮮肉圓。（圖／記者翁伊森翻攝）

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