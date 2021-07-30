彰化伸港鄉民抗議空污！慶欣欣鋼鐵廠大火　PM2.5紅色警戒

記者唐詠絮／彰化報導

上市櫃公司慶欣欣鋼鐵，近2個月以來工安事件頻傳，24日下午疑似回熔鋼鐵時高溫竄火，機具重油燃燒濃煙密布，PM2.5一度紅色警戒，引發伸港鄉民氣憤，今(30)日上午集結60餘人到廠房門口前高舉「空污、噪音何時了」布條抗議，為捍衛家園，健康、安全把關。

▲慶欣欣鋼鐵伸港鄉民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲慶欣欣鋼鐵廠大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

慶欣欣24日大火，重油燃燒導致濃煙密布，刺鼻的味道隨風飄散，影響到周邊鄉鎮民眾的生活及健康，被縣府勒令停工，鄉民決定等到疫情減緩降級，要到廠方抗議，議員賴清美也要求立即改善「空污、車輛安全及噪音」三大訴求。

上午一群伸港鄉民與數名綠營民代先在溪底路集結，高舉布條吶喊，和美警分局也加派警力到場，前縣長魏明谷也到場關切，廠方則由特助出面，同意3個月內改善。

▲慶欣欣鋼鐵大火悶燒。

慶欣欣鋼鐵廠台北公司指出，在空污問題方面，同意全數更新廠內「集塵水平管」設備減少落塵、同意加速廠區綠帶更新作業，配合環保單位進行粒狀物、戴奧辛等環境檢測工作、並在重要路口豎立警示牌、進入社區禁鳴喇叭、速限10km及麈埃要灑水，並設立檢舉專線接受民眾檢舉違規駕駛，在三個月內完成廢鐵作業時間改善。

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