彰化不二坊可以排隊了！每人限購1次　她排半小時買5盒超開心

▲彰化不二坊蛋黃酥名店疫情降級後又見排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

降級不解封！彰化不二坊蛋黃酥名店恢復以往大排長龍的景象，雖然改採電話預約，還是有民眾打不進去，急得到店家門口排隊，為的就是要來一盒新鮮剛出爐的解解饞，菜籃族看到又可以排隊了，趕緊也靠過來，今天店家也祭出「每人限購1次、如發現代購行為一律不販售」的反代購條款。

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不二坊糕餅店過去一直是排隊名店，許多遊客為了吃上一口蛋黃酥，常常大排長龍。全國三級警戒下，不二坊一度暫停營業，至6月底才恢復營業，並採實聯制。不少代購眼見比以前更好買，紛紛加入排隊行列，因此人龍總是長達10多公尺，彰化市長林世賢氣得到店家前嗆「那就請市民大家就看著辦吧」，店家終於關下鐵門改採電話預約。

中央規定27日起降級不解封，不二坊重新開啟大門迎接客人，不少民眾抱怨預約電話狂打就是打不進去，只能到店家前一問，果真可以排隊，當然就不能錯過了，早上9點開店後已經被搶一波，有民眾高興的說，她只排隊等30分鐘，就一次買到6顆裝的5盒，全部都是剛出爐的，不怕在網路買到假貨，真的很划算。

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