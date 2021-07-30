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【廣編】暑期盛事2021 Acer Day　7／30正式開跑

▲▼acer,宏碁,鼓鼓呂思緯,Acer Day。（圖／acer提供）

▲2021 Acer Day於今日（7/30）正式開跑。

圖、文／Acer提供

暑期盛事2021 Acer Day於今日（7/30）正式開跑，再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人，以「Live your world」為主題，創作〈我就是我 ace your day〉歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓於7/30晚上七點半首度化身實況主持人，邀約藝人朋友及線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品；八月初將有四位知名網紅IG線上接力開播包括︰這群人董仔、可凡、牛牛妹及JOJO啾啾，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得。

宏碁暑期有超過20款搭載第11代Intel®  CoreTM處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具；還有宏碁旗下生活品牌的多元新品及網路好康、旅程分享活動，還有四大網購大促加碼活動，邀您一同Ace your day，快樂迎接夏天！

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Acer宏碁鼓鼓呂思緯Acer Day

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