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國道飆車自撞「2人噴出倒路肩」　後方物流車閃不及撞爛事故車

▲▼轎車自撞後停在路中，遭後方一輛物流車撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方協調拖吊車到場排除事故。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市28日晚間11時許，國道一號南下37.6公里處發生一起自撞車禍。一輛黑色轎車疑似高速超車失敗，自撞外側護欄後，車上2人被拋出車外，肇事轎車則停在路中，正好一輛物流車經過，反應不及追撞上去，所幸被撞的車上已經沒人。警消到場，協助2人送醫急救，由於肇事駕駛意識模糊，警方已派員到醫院了解案情，將抽血釐清是否涉及酒駕肇事。

據目擊民眾指出，當時肇事的黑色SUBARU轎車車速不慢，高速行經該路段的大彎處時，疑似超車後失控，整輛車突然往右偏移，撞上路肩護欄後彈飛到路中，過程中整輛車不停像陀螺一樣打轉，從車上噴飛出2人，看到後立刻靠邊停車幫忙報警。

▲▼轎車自撞後停在路中，遭後方一輛物流車撞上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼轎車自撞後停在路中，遭後方一輛物流車撞上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車自撞後停在路中，遭後方一輛物流車撞上。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，由於事發路段為一處大彎道，且燈光較為昏暗，物流車駕駛疑似看不清楚深色的事故轎車，發現時一度往左閃避，但仍撞上對方車輛，所幸當時車內2人均被拋出車外，並未因此次撞擊再度受傷。

警消獲報到場，發現路肩倒臥2名傷者，於是協助年約20歲的轎車駕駛、乘客送醫急救，乘客全身多處擦挫傷並無大礙，但駕駛卻意識模糊，到院時呈現昏迷狀態，經確認無其他傷者後，將2人送往醫院救治。

▲▼轎車自撞後停在路中，遭後方一輛物流車撞上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲事故轎車車身多處變形，近乎成為廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方封閉外側3個車道，並於事故現場後方進行交通管制，初步判斷車上2人未綁上安全帶，才會被拋飛車外，已派員到醫院了解案情，肇事駕駛酒測值有待抽血判定，將會調閱監視器釐清確切的事故原因。

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