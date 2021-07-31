楊勇緯有玩Dcard　自介羞曝「幸運物」藏童心！金牌女神也有玩

▲原PO幸運抽到男神。（圖／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

本站日前報導《Dcard抽到「羅嘉翎」甜美露腰私照曝光！5000人朝聖：拜託踢我》，也有網友興奮分享在2017年世大運時抽到「柔道男神」楊勇緯，他傳訊息喊「加油」，收到男神回應「謝謝大家為中隊加油」，貼文一出後，不少網友都在底下表示，自己也曾抽到男神，讓許多粉絲羨炸。

原PO在Dcard發文，回憶2017年準備上大學的那個暑假，網路論壇Dcard有跟世大運的選手抽卡合作，很幸運地抽到剛在日前在奧運奪得銀牌的楊勇緯，當時他還傳訊息「Fighting！」替對方加油，楊勇緯也親切地回應「謝謝大家為我們中華隊加油，希望我們台灣體育越來越好，受到更多人重視！」當時原PO還特別去看世大運的比賽，替楊勇緯加油。

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▲楊勇緯在自介上分享個人小故事。（圖／網友授權提供）

引起大家注意的是，楊勇緯在個人介紹上，分享在比賽的小故事，楊勇緯寫道，某次的賽前準備，因為受傷但沒有很好的調適，一昧地想練習，心理上的調整也不夠好，比賽時一直很想贏，導致沒有組織性而輸掉，「那次比賽挫折很大，但也是也因為那場比賽帶給我更多事情，讓我能更強大」。

此外，楊勇緯還透露訓練小撇步，每天做連攻法，「看似在跳舞，但是卻是在磨練技術的最基本攻！」並分享偶像是美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams），還偷偷說個小秘密，幸運物是超可愛的三眼怪。

貼文一出立刻引起討論，網友們羨炸表示，「好幸運！能早我們這麼多看到他的好」、「太扯了吧，超幸運欸」、「這張是SSR」。還有很多人也PO出截圖，表示自己當時也有抽到男神，「我也有，感動爆，而且是我的第一張世大運卡」、「我也有，那時候就好喜歡他」。甚至還有人分享，當時抽到「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳、唐嘉鴻等中華隊選手。

▼有幸運網友抽到郭婞淳。（圖／翻攝自Dcard）