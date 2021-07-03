加拿大再發現「1148具原民兒童」骸骨！　抗議者毀英女王雕像洩憤

▲民眾身穿橘衣參與「取消加拿大日」遊行。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大近日在原民天主寄宿學校舊址，陸續發現逾1000座無名墳墓，而哥倫比亞省1日再度出土182具骸骨，引爆全國民眾對英國殘暴「殖民史」憤怒，紛紛在2日的國慶日上街抗議，推倒2座英國女王雕像，並身穿橘衣悼念受難兒童，希望提高社會對「殘暴」殖民史的意識。

據《路透社》報導，加拿大原住民團體5月在哥倫比亞省（British Columbia）與薩斯科切溫省（Saskatchewan）天主學校遺址，分別發現215具與751具無名孩童遺骸，1日又在哥倫比亞省的聖尤金教會學校（St. Eugene's Mission Residential School）發現182具遺骨，目前共計1148具兒童殘骸。

▲原民團體紛紛發起「帶他們回家」口號活動。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大於19世紀強迫約15萬名原住民兒童離家，寄宿政府資助的教會學校，學習西方信仰、語言、文化等教化課程，卻疑似遭到暴力凌虐、性侵、嚴重營養不良等虐待，加拿大「真相和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）2015年曾宣稱，早期殘暴殖民行為是「文化滅絕」。

加拿大首府渥太華（Ottawa）、多倫多（Toronto）2日數千民眾參與「取消加拿大日」（＃CancelCanadaDay）遊行活動，身穿象徵性橘色上衣，高呼「以加拿大為恥」、「帶他們回家」等口號，守夜悼念受害者，希望提高社會對「殘暴」殖民歷史的意識。

而溫尼伯（Winnipeg）議會廣場前，抗議民眾推倒英國女王伊莉莎白二世、大英帝國19世紀維多莉亞女王（Queen Victoria）2座雕像，並在基底蓋上紅色手印，寫上「我們曾是孩子，帶他們回家吧」等字眼，悼念受難兒童。

▲民眾破壞英國女王雕像，抗議英國殘暴殖民史。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國慶演說中強調，這些孩童的遺骸「迫使我們反思國家在歷史上的失敗」，許多原民與少數民族仍受到許多不平等對待，希望全國民眾能正視此議題。

英國首相強生（Boris Johnson）則發出聲明，強調英國譴責所有破壞女王雕像行為，不過將持續與加拿大政府合作，關注原民議題。

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