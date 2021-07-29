日本單日新增確診首破萬！　IOC忙撇情：疫情加劇與東奧無關

▲國際奧委會認為，日本疫情加劇與東奧無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都29日新增3865例確診，再度創下疫情爆發以來的新高，日本同日新增確診也首度超過1萬例。目前已經第四度進入緊急事態的東京疫情非但沒有好轉，單日確診更是頻頻突破歷史紀錄，日本政府考慮於30日針對首都圈旁的另外3縣也發布緊急事態宣言。此外，國際奧委會29日強調，儘管東京疫情正在急速擴大，但這與東京奧運沒有任何關係。

根據《日本放送協會》報導，東京都29日新增3865例確診案例，已經連續3天創下歷史新高。而東京奧運相關人員29日也通報了24例確診，其中有3人是選手。東奧開幕距今才過7天，且東京已經第四次宣布進入緊急事態宣言，但當地疫情仍在急速失控中。

日本政府、國際奧委會以及東奧組委會當初執意舉辦東奧，引發外界強烈不滿，認為是將日本人民的生命視如草芥。儘管當局一再強調會帶來「 安全安心的奧運」，但光是選手村與東奧內部就接連傳出確診，甚至有選手因此被迫棄權，更有人出賽後才確診。

對此，國際奧委會宣傳部長亞當斯（Mark Adams）29日在東奧的定期記者會上表示，「東奧是檢查最徹底的社區，選手村也在執行非常嚴苛的封鎖限制。」他強調，雖然東奧開幕後，東京的疫情也迅速升溫，但是這與東奧本身可以說是毫無關係。

另一方面，日本29日新增1萬110例確診，是單日新增確診首度突破一萬大關，創下歷史新高。

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