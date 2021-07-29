林昀儒曾任刑事局「反毒大使」　警邀網友集氣加油！還有獎品拿

▲東京奧運男單桌球好手林昀儒曾擔任刑事局反毒大使。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣桌球天才好手林昀儒在東京奧運桌球男單賽中晉級4強，雖遭遇中國球王樊振東惜敗，但仍有機會爭取台灣奧運男單史上第一面銅牌。熱心公益的林昀儒曾幫刑事局代言反毒大使，刑事局廣邀網友留言幫他加油，幸運兒還可獲得簽名桌球或球拍。

▲東京奧運男單桌球好手林昀儒擔任刑事局反毒大使。（圖／記者張君豪翻攝）

年僅19歲的林昀儒首闖奧運贏得混雙銅牌之後，28日在男子單打8強賽以直落4擊敗斯洛維尼亞的約吉奇，29日下午2時的4強賽對戰中國名將樊振東，鏖戰7局惜敗，但仍有機會幫台灣爭取桌球男單奧運銅牌，並可能創下台灣男子桌球運動員拿下兩面奧運獎牌的紀錄。

林昀儒曾受邀擔任刑事局反毒大使代言人，為青少年拒毒防毒盡一分心力。CIB局長室官方臉書發文力挺：林昀儒在東京奧運成績表現亮眼，已追平桌球教父莊智淵在2012倫敦奧運創下的最佳紀錄。

CIB局長室指出，林昀儒29、30日將挑戰更上一層樓，爭取為台灣再奪一面獎牌，並邀網友集氣他加油。刑事局指出，即日起至30日晚間12時止，只要在臉書官網文章下留言加油文字者，刑事局將在東奧結束後，從中隨機選出3人，贈送林昀儒簽名桌球1顆。另外，留言獲得最多按讚者，則可獲得林昀儒的簽名球拍1面，若按讚數相同則抽籤決定。

林昀儒代言宣導反毒活動時曾說，「比賽難免有挫折，要轉為下次比賽的動力，專注做好現在該做的事」，呼籲青少年千萬不要吸毒。

【相關新聞】



►快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」 自治會長林勝東強硬回擊



►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解

►快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了 警方急戒護送檢疫所隔離