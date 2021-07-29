遠見施政滿意調查　台東縣長饒慶鈴再度摘下4.5星

▲台東縣長饒慶鈴再度拿下4.5顆星。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《遠見雜誌》公佈2021年縣市長施政滿意度調查成績出爐，在疫情艱困時期，台東縣長饒慶鈴施政排與去年相比進步，保持優秀水準再度摘下4.5顆星，施政滿意度獲7成4民眾支持。

饒慶鈴上任2年多以來，持著「開放、整合、創新」的行政思維，並以「一快一慢」的施政策略，將台東慢經濟持續在縣政各方面發酵，不僅在建設方面實踐「大小一路通」、以「網路代替馬路」的5G遠距醫療看診服務，今年更首創全國於離島新增心臟科遠距診療、並於池上啟用全國第一座長照多元照顧服務中心、首度將高優質農產品鳳梨釋迦農產銷往杜拜等高消費國家、設置全國最多的文健站及聚會所、及配合聯合國永續發展目標SDGs理念施政，實現縣府施政接軌國際。

調查統計顯示，饒慶鈴施政滿意度獲7成4民眾表示滿意，排行上升至第8名，名次排行較去年進步1名，至於施政分數70分則為第9，其中道路與交通面向名次維持在第3；因受疫情影響，許多縣內大型活動無法在今年上半年度順利展開，但觀光休閒分數77.4分，仍高於22縣市平均表現。

此外，今年8大面向平均滿意度以治安及醫療最為亮眼分。治安表現分數高於全國平均有6分之多，排行第4，在醫療部分也比去年進步2名。

歷經1年多的疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守 ，但對台東縣長饒慶齡的滿意度給予支持與肯定，期待疫情退燒後，持續將台東改變得更好。

饒慶鈴表示，因疫情影響全球動盪不安，台東雖有確診案例，但在短時間內整合各局處、跨單位將疫情控制，普設快篩站及設立快打站，並且超前部署整備防疫資源、人員的疫苗造冊及施打，並且不斷滾動式修正防疫、紓困及振興等措施，全力守護鄉親的健康及安全，她也感謝鄉親在此時疫情艱困時刻，與縣府共體時艱，讓台東成為「嘉玲」時間最長的縣市之一。

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