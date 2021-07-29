Hello Kitty熱氣球改池上首航　憂未來疫情！在地人：當我們白癡

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於29日上午6點，在台糖池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」活動，在疫情趨緩之際，期盼藉著HELLO KITTY熱氣球的首航，讓象徵希望的熱氣球為臺灣的疫情帶來祝福與盼望。但疫情期間堅持舉辦也引來不少民眾抱怨，「鐵了心不管民意反對堅持舉辦」、「真的當池上鄉民白癡嗎」、「請池上鄉民同心協力發起抗議」。

▲台東縣政府在台糖池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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2021年台灣疫情升溫，疫情警戒竄升3級，歷經2個月，在第一線醫護人員與全體國民的共同努力下，疫情警戒終於在27日降為2級。但往年舉辦場地在鹿野高台，鹿野鄉公所因疫情尚未完全平息反對舉辦，因此，台東縣政府特別移師安排在29日於台糖池上牧野渡假村舉行了「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」活動。

▲台東縣政府在台糖池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣府表示，此次活動採線上直播的方式進行，未開放民眾入場，除了讓日前被疫情中斷的HELLO KITTY熱氣球首航完成首度自由飛，更有全新的臺東彩虹球以及由沙布喇．安德烈設計，首次亮相的曙光球一齊升空。也特別邀請臺東布農族代表的博愛浸信會邱德福牧師在現場進行祝禱。

台東縣長饒慶鈴表示，10年前熱氣球帶給了台東希望，讓台東藉著熱氣球徹底蛻變，成為全球旅客都肯定的、全球第一的最好客目的地。如今，在台灣疫情降級的時刻，期待讓台東的熱氣球再次帶給臺灣希望，藉著HELLO KITTY熱氣球的首航，「FLY FOR TAIWAN」為臺灣的疫情帶來盼望，並且為社會帶來正面能量。

熱氣球緩緩升空，美景映入眼簾，但臉書上則抱怨連連，不少池上鄉民表示，「疫情如此嚴重，真的不顧池上鄉民死活，硬要舉辦」、「這樣的縣長罷免好了，沒在照顧縣民，只為了他的政治之路」、「錢進了，命沒了」、「請池上鄉民同心協力發起抗議」，砲聲隆隆是否將影響到日後相關活動舉辦，仍是未知數。



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▲台東縣政府在台糖池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」活動，活動入口戒備森嚴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為臺灣而飛」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）