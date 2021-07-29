台北首見零「+5全是居隔陽性」！嘉義市連49天+0破功　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
指揮中心今（28）公布國內新增18例本土病例，無人死亡。其中，嘉義市連續49天無新增個案，創本島新紀錄，今日卻新增1確診，而昨天新增1例的高雄市，今日則新增2例。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。
個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。
▲0729本土單日新增地圖。（圖／ETtoday製）
指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月25日至7月28日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14,400位確診個案中，已有12,801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。
▲0729全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）
全台今年已累計 14,266 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,765 人
台北市 4,785 人
基隆市 312 人
桃竹苗
桃園市 767 人
新竹市 40 人
新竹縣 110 人
苗栗縣 549 人
中彰投
台中市 201 人
南投縣 37 人
彰化縣 268 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 10 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 89 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 98 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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