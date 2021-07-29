台北首見零「+5全是居隔陽性」！嘉義市連49天+0破功　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（28）公布國內新增18例本土病例，無人死亡。其中，嘉義市連續49天無新增個案，創本島新紀錄，今日卻新增1確診，而昨天新增1例的高雄市，今日則新增2例。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。

個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。





▲0729本土單日新增地圖。（圖／ETtoday製）

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指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月25日至7月28日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14,400位確診個案中，已有12,801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

▲0729全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

全台今年已累計 14,266 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,765 人

台北市 4,785 人

基隆市 312 人

桃竹苗

桃園市 767 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 201 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 89 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人