台灣隊東奧6天奪1金2銀3銅　蘇貞昌：政府搭好舞台讓選手表現精采

▲柔道奧運銀牌楊勇緯返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

此次台灣代表團參加東京奧運表現亮眼，開賽6天就拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，創下歷屆奧運新高。對此，行政院長蘇貞昌表示，這次奧運，有莊智淵、盧彥勳等老將帶來的感動，有新秀繳出的亮眼表現，政府的責任在建好舞台，讓選手表現精彩，無後顧之憂；除選手培訓外，退役照顧也要給予最大支持。

行政院29日召開院會，會後由發言人羅秉成轉述。蘇貞昌在會中特別感謝所有選手、教練、隊職員努力，並向得獎選手表達恭喜，也給繼續拚搏中的選手加油祝福。

這次台灣選手在很多項目上都有大幅突破，柔道拿下台灣奧運史上第一面獎牌，射箭男團相隔17年、桌球混雙相隔21年再度奪下獎牌，舉重更是一天內進帳1金、1銅，相當了不起。游泳項目儘管沒能晉級決賽取得獎牌，但光是進入準決賽，就讓世界眼睛為之一亮，原來台灣選手游泳成績也是世界一流。

蘇貞昌說，奧運賽場上最令人激賞，除了完美技能外，就是選手奮鬥不懈、堅持到底的精神，5度代表台灣出賽的莊智淵、盧彥勳，從神奇小子打到變桌球教父、網球一哥，人生最黃金時期都奉獻給台灣體壇，他們一心求勝、堅持到底的意志力，更是感動台灣人。

「老將帶來感動，新秀令人驚艷。」蘇貞昌說，這次也看到好多踏上奧運殿堂的年輕好手，初登板就展現大將之風，初生之犢不畏虎，不斷突破自我，甚至拿下獎牌。柔道銀牌楊勇瑋，23歲；舉重銅牌陳文卉，24歲；舉重第四名的方莞靈21歲；跆拳道銅牌羅加玲，19歲；睽違53年再次代表台灣女子體操登上奧運殿堂的丁華恬，才18歲。

這一代的年輕選手不只技能好，更在賽場上展現出無比抗壓性。郭婞淳帶著笑容，眼神傳達「我就是要在這舞台精彩演出」的自信從容，充分享受比賽，都是和過去很不一樣的地方。

「在選手的亮麗表現跟成績外，國家相關政策也要繼續持續。」蘇貞昌說，國訓中心花了超過60億更新設備，制度也改變，教練、培訓師、按摩師等，整套一系列的，這是非常值得投資的事情，要讓運動選手在賽場上有精彩表現，國家、政府責無旁貸，有義務照顧好選手，把舞台布置好，才能演出精彩。

教育部次長林騰蛟表示，行政院3年前就核定優秀選手的輔導辦法，包含就業、就學、職訓等；去年也特別核定，優秀選手的就業計畫，從去年開始，配合奧運年，每4年會有100位優秀選手擔任運動教練。

在選手培育部分，林騰蛟說，國訓中心也啟動黃金計畫，每年編列3億元，持培訓優秀選手，將經費將持續推動到2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運計畫。