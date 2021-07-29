車上測試男友「愛不愛我」GG　女明星街頭爆哭！真相曝：加速分手

▲吵架跳車，除了危險也恐踩到男生巨雷。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

在職場與情感上，美女作家黃大米總是能用身邊故事，讓身陷谷底的人立刻轉念。她表示，一位女明星老愛測試男友的情意，不惜跳車，想看男友是否會追上來挽回，而結局是被放生，氣得她在路邊哭嚎一番。文章曝光後，引發一票女孩尷尬自首+1，就連何如芸與丁寧也自曝過往糗事。

黃大米在粉專透露，某次去錄影，一位女明星訴說著童年陰影，從小爸媽不在身旁，又孤獨住在鄉下，總覺得自己被遺棄。長大後，女明星便把遺棄的恐懼轉化成「對愛的不安全感與索求」，頻頻測試男友的愛意，越高難度的測驗，一但過關就代表「更有愛的安全感」，直到男友從競技場上掉落，此時她會站在高台上，冷冷的說：「看吧！你不愛我，不夠愛我，你就是不夠愛我。」

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直到某天，兩人一言不合吵了起來，女明星衝動開車門離去，情緒失控下，同時也期待著男友會衝上來拉住自己。事與願違，男友沒追上來，而女明星覺得自己再度被「遺棄」了，當場在街頭痛哭失聲。

語畢，錄影正好進入廣告，現場四位女來賓中，其中有三個曾開車門跳車過，女主持人則幽默化解尷尬，直呼「年輕的時候，沒有跳車甩車門，不要說你有談過戀愛啦！」頓時，現場眾人也一陣大笑。

看著女孩們衝動耍任性，讓黃大米感悟，「連續劇中男主角一定會追上來，可惜人生不是連續劇，多數都是沒有人追上來，多時候是我們的個性，造就了自己命運多舛！」

此時，現場另一位作家前輩，有智慧拋問眾人，「你們女生率性甩車門離開後，有想過男生的感受嗎？」、「車這樣多，他真的有辦法追上來嗎？就算追上來，你會願意原諒嗎？」

2句話瞬間突破盲點，黃大米也直言，轟轟烈烈的戀愛，很令人疲憊，能長久走下去的感情，多數來說就只是一起過日子而已，如果你現在還會開車門跳車測試愛，建議你改一改，因為多數來說，男生不僅不會追上來，只會「走若飛」加速離開。

▲何如芸與丁寧也現身回應！（圖／翻攝黃大米粉專）



文章曝光後，引發5千多名網友朝聖，其中不少女孩們也苦笑+1自首，「發生過2次...但都是男人自己開車門下車」、「情緒勒索真的是我的地雷，搞情緒勒索的話，我對那個人的尊重度直接降到零，長輩也一樣」、「千萬不要用這種折磨自己的方式，又累又危險，還會被認為沒智商」、「我跳過，但不是希望他追來，只是受不了他的言語暴力」、「會跳車的女人跟說要去死的男人一樣可怕，快逃」。

留言串中，連藝人也在底下分享超糗往事，何如芸回應，「我的經驗是男人跳下車，他還是開車的那個人...搞什麼？」丁寧則自嘲，「我也跳車過，不過是塞車的時候...整個弱掉」。