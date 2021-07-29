　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車上測試男友「愛不愛我」GG　女明星街頭爆哭！真相曝：加速分手

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲吵架跳車，除了危險也恐踩到男生巨雷。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

在職場與情感上，美女作家黃大米總是能用身邊故事，讓身陷谷底的人立刻轉念。她表示，一位女明星老愛測試男友的情意，不惜跳車，想看男友是否會追上來挽回，而結局是被放生，氣得她在路邊哭嚎一番。文章曝光後，引發一票女孩尷尬自首+1，就連何如芸與丁寧也自曝過往糗事。

黃大米在粉專透露，某次去錄影，一位女明星訴說著童年陰影，從小爸媽不在身旁，又孤獨住在鄉下，總覺得自己被遺棄。長大後，女明星便把遺棄的恐懼轉化成「對愛的不安全感與索求」，頻頻測試男友的愛意，越高難度的測驗，一但過關就代表「更有愛的安全感」，直到男友從競技場上掉落，此時她會站在高台上，冷冷的說：「看吧！你不愛我，不夠愛我，你就是不夠愛我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到某天，兩人一言不合吵了起來，女明星衝動開車門離去，情緒失控下，同時也期待著男友會衝上來拉住自己。事與願違，男友沒追上來，而女明星覺得自己再度被「遺棄」了，當場在街頭痛哭失聲。

語畢，錄影正好進入廣告，現場四位女來賓中，其中有三個曾開車門跳車過，女主持人則幽默化解尷尬，直呼「年輕的時候，沒有跳車甩車門，不要說你有談過戀愛啦！」頓時，現場眾人也一陣大笑。

看著女孩們衝動耍任性，讓黃大米感悟，「連續劇中男主角一定會追上來，可惜人生不是連續劇，多數都是沒有人追上來，多時候是我們的個性，造就了自己命運多舛！」

此時，現場另一位作家前輩，有智慧拋問眾人，「你們女生率性甩車門離開後，有想過男生的感受嗎？」、「車這樣多，他真的有辦法追上來嗎？就算追上來，你會願意原諒嗎？」

2句話瞬間突破盲點，黃大米也直言，轟轟烈烈的戀愛，很令人疲憊，能長久走下去的感情，多數來說就只是一起過日子而已，如果你現在還會開車門跳車測試愛，建議你改一改，因為多數來說，男生不僅不會追上來，只會「走若飛」加速離開。

▲▼測試男友GG了！女明星街頭痛哭　招數曝光釣出一堆妹子喊+1（圖／翻攝黃大米粉專）

▲何如芸與丁寧也現身回應！（圖／翻攝黃大米粉專）

文章曝光後，引發5千多名網友朝聖，其中不少女孩們也苦笑+1自首，「發生過2次...但都是男人自己開車門下車」、「情緒勒索真的是我的地雷，搞情緒勒索的話，我對那個人的尊重度直接降到零，長輩也一樣」、「千萬不要用這種折磨自己的方式，又累又危險，還會被認為沒智商」、「我跳過，但不是希望他追來，只是受不了他的言語暴力」、「會跳車的女人跟說要去死的男人一樣可怕，快逃」。

留言串中，連藝人也在底下分享超糗往事，何如芸回應，「我的經驗是男人跳下車，他還是開車的那個人...搞什麼？」丁寧則自嘲，「我也跳車過，不過是塞車的時候...整個弱掉」。

ET快訊
湯智鈞射箭個人闖32強！　將碰魏均珩演「台灣內戰」
再無+0！衛福部示警「未來一周確診30到50例」
魏均珩闖東奧射箭個人32強　有望碰湯智鈞演「台灣內戰」
AOA珉娥8點聲明：執念變成毒藥　提到雪炫、酉奈沒多久輕生送
快訊／麟洋配直落二擊敗日本晉四強！　創我國奧運羽球史最佳成績
快訊／10、10、10！林佳恩再演逆轉　闖東奧個人射箭16強
戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸
「射擊奪牌希望」楊昆弼資格賽5輪121分　確定無緣決賽
快訊／陳意涵宣布懷二胎！　年底將湊好字
快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品
快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人　警消搜救中
中國體操選手痛失金牌！　日媒揭「1動作太失禮」遭裁判大扣分
獨／蕭大陸不忍了！怒嗆舊愛張金鳳「醜化別人粉飾醜陋」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指考因「體溫過高」防疫試場再增2間　17件手機沒關好扣7分

普拿疼有3種！醫學系女大生曝「關鍵服用法」：多數人都吃錯

凱蒂貓粉注意！中華郵政第三波聯名商品登場　限量款開搶時間曝光

車上測試男友「愛不愛我」GG　女明星街頭爆哭！真相曝：加速分手

戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸

長腿女遇「真實版旅蛙」搭便車　網笑翻：妳錯過當公主的機會

指考數乙「還給社會組公道」！補教師喊簡單：第一題看完就知答案

彰化不二坊可以排隊了！每人限購1次　她排半小時買5盒超開心

拚全島接種率！金門8／4「18歲↑」民眾疫苗開打…也開放外籍施打

兩岸桌球廝殺！林昀儒決戰球王「賭盤賠率出爐」　網心碎：需要信心

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

指考因「體溫過高」防疫試場再增2間　17件手機沒關好扣7分

普拿疼有3種！醫學系女大生曝「關鍵服用法」：多數人都吃錯

凱蒂貓粉注意！中華郵政第三波聯名商品登場　限量款開搶時間曝光

車上測試男友「愛不愛我」GG　女明星街頭爆哭！真相曝：加速分手

戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸

長腿女遇「真實版旅蛙」搭便車　網笑翻：妳錯過當公主的機會

指考數乙「還給社會組公道」！補教師喊簡單：第一題看完就知答案

彰化不二坊可以排隊了！每人限購1次　她排半小時買5盒超開心

拚全島接種率！金門8／4「18歲↑」民眾疫苗開打…也開放外籍施打

兩岸桌球廝殺！林昀儒決戰球王「賭盤賠率出爐」　網心碎：需要信心

調查局前組長私吞毒品還販毒！　高嘉瑜：緝毒單位竟成運毒中心！

球后懂投資　戴資穎高雄透天厝2年漲500萬

柔道男神養成記！國訓中心如何成為楊勇緯的最強後盾？

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

湯智鈞東奧射箭個人闖32強！　今稍晚碰魏均珩演「台灣內戰」

機車借代步「慘收1400罰單」　老闆怒公審！客人現身嗆：仙人跳嗎

王冠閎100蝶今晚拚再進準決賽　展現亞洲新蝶王短距爆發

肌膚『古溜』再現！Smoothglo™療程素顏像上濾鏡

高二兒「沒錢買衣鞋」瘦到剩50公斤！媽月入8萬全花在這　眾人氣炸

八三夭宣布8月線上開唱　門票收益「全捐防疫使用」暖爆！

郭婞淳澄清教練舉動也無法滅火　律師揪賽後1幕：怎麼看都像藉機

生活熱門新聞

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

親曝隔離現況！羅嘉翎「曬1張照」網友又暈了

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

疫苗荒「恐打不到第二劑」！AZ、莫德納僅剩216萬劑

羅嘉翎甜站楊勇緯身邊！網見身高差暴動

即／桃園特殊交友圈「再+3」共39人染疫！　足跡曝

里長廣播：快來打AZ　千人冒雨排疫苗

【心內話】仙女下山來送餐

更多熱門

相關新聞

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

新北市一名盧姓男子日前與女友交往時，明知女方入睡就難以清醒，竟利用這個特殊習性，趁機性侵女友。女子發現後，警告盧男不要再有下一次，結果去年2月又遭男方肛交，氣得提出分手。不料盧男為了報復，竟在色情網站Pornhub上傳7部露臉性愛片，被女子一狀告上法院。

女床戰男友　前夫突然闖入狂砍39刀

女床戰男友　前夫突然闖入狂砍39刀

正妹洗澡發現有人偷窺報案！男室友羞憤跳下18F亡

正妹洗澡發現有人偷窺報案！男室友羞憤跳下18F亡

女大生傻眼　網戀男友竟然是王子

女大生傻眼　網戀男友竟然是王子

富豪男友給9000萬聘金！她衝銀行提款當場崩潰

富豪男友給9000萬聘金！她衝銀行提款當場崩潰

關鍵字：

黃大米跳車女明星男友安全感何如芸丁寧

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

體操失金陸網罵爆日本！《陳情令》女星也跟嗆

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面