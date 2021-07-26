男友給「9000萬聘金」！她以為甜嫁豪門…衝銀行提款當場崩潰

▲結婚的聘金，可能讓情侶傷透心。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

多數情侶在結婚前，都會先討論聘金、嫁妝等細節。不過，浙江杭州蕭山區近日發生一起因「聘金」而引發的「鬧劇」，可能讓女方因此生恨。原來，一女孩不久前收到了未婚夫給的2100萬元人民幣（約新台幣9104萬元）的聘金，興高采烈去銀行取錢時，卻意外得知了令人崩潰的真相。

據《錢江晚報》報導，不久前，從外地到蕭山打工的年輕姑娘小艾（化名），滿心歡喜來到中國銀行蕭山開發區支行，拿出一張面額為2100萬元的紙質存單，要求辦理提款業務。當時，銀行櫃員拿到存單時，卻覺得存單存在諸多疑點，於是叫來同事一起鑑定。

經仔細核查，發現該存單上的字體和加蓋的公章均有明顯異常。此外，存單帳號帶有的字符與真實存單也不相符。再通過核心系統查詢，銀行證實，該存單根本不存在，這是一張巨額假存單。

隨後，該銀行立即啟動應急預案，一方面報警，另一方面以業務正在處理為由將小艾穩住，並向上級有關部門報告情況。很快，警員趕到，將小艾帶至派出所調查。

直到警方到來的那一刻，被「富豪」男友騙得五迷三道的小艾，還沉浸在甜蜜愛情的美夢之中不能自拔，之後夢醒時分終到來。

據警方初步核實，這張巨額假存單是小艾的男朋友，在今年3月8日作為結婚「聘金」送給她的。當時，小艾信以為真，拿著2100萬的假存單，到銀行「兌現聘金」。

目前，警方正在全力追捕已經聞訊而逃的男友。