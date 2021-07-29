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社會 社會焦點 保障人權

新北OL「睡美人體質」遭性侵！恐怖男友塞後面　流出露臉片毀掉她

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲盧男利用女友「睡美人體質」2次性侵，不滿被甩竟散布性愛片...（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名盧姓男子日前與女友交往時，明知女方入睡就難以清醒，竟利用這個特殊習性，趁機性侵女友。女子發現後，警告盧男不要再有下一次，結果去年2月又遭男方肛交，氣得提出分手。不料盧男為了報復，竟在色情網站Pornhub上傳7部露臉性愛片，被女子一狀告上法院。

女子控訴，她和盧男從2019年9月開始交往，偶爾會到男方住處過夜，但對方明知她工作勞累、睡下去就叫不醒，竟在去年初某日凌晨性侵得逞。事後，她發覺身體「怪怪的」，加上男方常在她睡覺時求歡，因此立刻質問盧男是不是有亂來？

不過，盧男不以為然，還理直氣壯指責女方「全程睡死」、「完全沒醒來」，要求她以後不能在外單獨過夜，以免發生危險。當下女子火大，鄭重警告男友「不要再有下次，否則分手！」

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲盧男凌晨色慾薰心，不顧女友可能疼痛，趁對方熟睡逞慾。（示意圖／取自Pexels）

同年2月，盧男到女方住處過夜，見女友沉沉睡去，不禁色心大發，竟故技重施，還故意肛交發洩。女子不堪痛楚驚醒，發現男友不顧她疼痛逞慾，當場氣得將人趕出住處，隔天傳訊分手，並大罵「我說過不要再有第二次，你還是在半夜挑戰我的底線！」

事後，盧男仍苦苦糾纏，還散布2人性愛影片，意圖逼女方復合。女子忍無可忍，立刻拿出對話紀錄當證據，提告性侵、散布性愛影片。盧男辯稱，他是誤碰女方私處才道歉，而對方之所以要求「小力一點」，是因為他拿棉花棒戳對方耳朵，絕沒有性侵。

不過，女方友人證稱，曾聽女子傾訴遭男友性侵，而且因此情緒低落。最後，新北檢方根據對話紀錄及女子證詞，認定盧男性侵2次、犯後飾詞狡辯，近日依乘機性交罪起訴，並建請法院將2次犯行分論併罰。

至於散布性愛影片部分，新北地院已依以網際網路散布猥褻影像罪，判處拘役60天，可易科罰金6萬元。另外，女子也提起民事告訴，向盧男求償，全案尚在審理中。

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