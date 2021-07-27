洗澡驚見「色狼探頭偷窺」正妹氣炸報警！男室友羞憤跳下18F亡

▲正妹洗澡時，發現有男室友偷窺。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江溫州市一名正妹和男友租了一間分租套房，沒想到最近在洗澡時竟發現男室友偷看，當場驚嚇大叫引來了男友，隨後和男友一起大罵已經逃回房間的男室友。男室友則緊閉房門不出，直至警方上門，沒想到期間已從18樓墜落死亡。死者家屬無法承受這一結果，於是將房東和該情侶告上法庭。近日，中國裁判文書網上公布了法院對這起案件的判決結果。

據了解，溫州市某社區1802室被房東改裝成7個房間出租給他人。閔梅（本文均為化名）租了其中的一間，另一間的租客為李明、李明的哥哥也租了一間，還有一間出租給情侶陳光、熊麗，幾人租客之間交往並不頻繁。

1802室原本只有一間廁所，後被一面2公尺高的牆分割成二間，牆體上方為懸空的。而這兩間廁所中的一間由情侶陳光、熊麗專用，另一間由其他承租人共用。

2019年7月20日凌晨，熊麗在專屬廁所洗澡時，發現有他人在隔壁廁所偷看，便大聲喊來男友陳光。陳光走出來時，恰好看到李明正從廁所跑回自己的房間，還迅速將門反鎖。於是，陳光懷疑就是李明在偷看。隨後，情侶二人一邊敲房門，一邊怒罵，但李明卻並未開門。

見對方遲遲不開門，陳光忍無可忍選擇報警。警察來到後，要求李明開門，可房間內卻仍然毫無動靜。沒想到，李明期間已經從房間墜落至地面慘死。悲劇發生後，死者父母、妻子等家人難以忍受，向溫州市鹿城區人民法院提起訴訟。

日前，法院做出判決，認為沒有因果關係。一審法院認為，陳光報警，目的是為解決糾紛，不屬於違法侵權行為；雖然陳光有謾罵李明的行為，存在一定過錯，但他不可能預見李明死亡的後果。此外，原告並無證據證明，被告的行為與李明墜樓死亡存在因果關係。

因此，法院駁回了原告訴訟請求。李明父母妻子等親人難以接受這一判決結果，選擇上訴。二審法院認為，陳光等人的行為都是為了解決前期糾紛的合理行為，即使存在一定的不當行為，不當行為也與李明墜樓死亡之間缺乏法律上的因果關係，幾名被告都不可能預知李明會墜樓。二審法院最終駁回上訴，維持原判。