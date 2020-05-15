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桃市青年局力挺「雲社慶」　13組學生社團5月31日網路直播

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▲桃市青年局力挺「雲社慶」

▲青年局展演廳改造為「網路直播棚」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不受疫情影響，「雲端」仍可熱情相見！桃園市13組學生社團利用市府青年局展演廳，改造為「網路直播棚」，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，創造「雲端成果發表會－雲社慶」13日推出《雲社慶－YOUTH, DREAM, LIVE》預告影片後，將於5月31日透過網路的直播展現自己，青年局籲請市民朋友，用點閱率為青年學生喝采。▲桃市青年局力挺「雲社慶」

青年局14日指出，因應防疫措施，為避免群聚感染，桃園市於7月14日前校園社團活動均取消辦理。為此，許多校園社團傳承多年的校園成發(學生成果發表會)文化，恐出現「失落世代」，成為沒有成發的一屆。該局為校園社團提供「活力紓困方案」，以網路直播的方式舉辦「雲端成果發表會」，透過數位技術一樣能傳遞社團青年們的熱情與創意，後續將依照不同類型之社團如熱舞社、動漫社及戲劇社打造專屬線上活動。

▲桃市青年局力挺「雲社慶」

▲雲社慶表演社團名單。（圖／青年局提供）

從5月4日至11日青年局官方的Instagram徵選有意願、有創意的校園社團，透過社群平台的串聯創造聲量，吸引各類校園才藝社團紛紛報名，共有13組學生社團，如樂團彈唱、手語歌舞、花式調酒甚至罕見的蛇舞技藝及光棍特技等，反映了社團青年源源不絕的活力想像與需求，本次精選出的校園社團將於5月31日透過網路的直播展現自己。

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