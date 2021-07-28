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特殊交友圈39確診！桃園啟動「社交活躍者關懷計畫」籲：配合採檢

▲▼桃園市政府0728防疫記者會。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園市政府28日召開防疫記者會。（圖／桃園市政府提供，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央流行疫情指揮中心28日公布，國內新增18例本土個案，其中桃園有3例。桃園市長鄭文燦下午召開防疫記者會指出，新增的3名個案均與「特殊交友圈」相關，將啟動桃園市社交活躍者關懷計畫。

鄭文燦指出，桃園3例本土案例(案15716、案15717、案15724)，年齡為30多歲至40多歲，都在特殊交友圈的衍伸範圍中，許多看似沒有關聯的個案，其實都有關聯，針對社交活動者的關懷、照顧都是必要的，要擴大關懷照顧，即日起將啟動桃園市社交活躍者關懷計畫。

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▲▼桃園市政府0728防疫記者會。（圖／桃園市政府提供）

衛生局長王文彥進一步解釋，過去3天桃園市累計確診個案為12人，其中11位都是社交活躍者，因此桃園市決定啟動關懷3點計畫，其一，當社交活躍者有染疫風險，可以自行購買居家篩檢試劑，或到13區衛生局諮詢篩檢，若篩檢結果為陰性，又合乎施打類別的話，市府將協助施打疫苗。

其二，若自行居家快篩結果為陽姓，可洽0800-033355協助轉介PCR採檢，其三，市府衛生所、醫院將主動撥打電話給予關懷支持，請社交活躍者配合安排採檢。

鄭文燦重申，確診個案是病人，市府將會給他最大的照顧，病人會得到祝福的，希望這些病人、可能潛在的確診者不會成為黑數，並獲得良好的照顧。

▲▼桃園市政府0728防疫記者會。（圖／桃園市政府提供）

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