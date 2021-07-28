高雄市議會國民黨團提連署　要高市府向中央建議「普發現金1萬」



▲普發現金的議題，今天也在高雄市議會發酵。圖為市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

桃園市議會開出第一槍後，各地方議會開始出現普發現金的聲音，高雄市議會國民黨團總召童燕珍日指出，高雄市國民黨黨團已發起連署提案，要求高雄市政府應以正式公函向中央建議普發現金1萬元，目前國民黨有20多位議員已連署，更會爭取無黨團結聯盟的支持。

▲高雄市議會國民黨團提案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議會國民黨總召童燕珍表示，28日上午已發起提案連署，連署人約有20名國民黨籍議員，內容提及鑑於國內新冠肺炎從五月急遽升溫，隨即而來三級警戒至今也超過兩個月，對於國內各行各業產生重大影響，為使受疫情影響的國人均能得到過家照顧，也考量隨著疫情趨緩後的振興復甦，民眾亟需政府的支援以注入經濟活水，高雄市議會國民黨團提案，要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央考量民眾需求普發現金1萬元，已達紓困與振興之效，是否有當，敬請公決。

童燕珍指出，國民黨籍高雄市議員都會加入連署，也會爭取無黨團結聯盟支持，她說政府不要再發券類，不管是印還是外頭的包裝都是一筆額外支出，現金才有辦法立刻解決老百姓的燃眉之急；而高雄市的財政能否負擔？童燕珍說，這就希望市長要去跟中央爭取，不要因為財政困難就不做。

不過，市長陳其邁於早上總質詢時已有被問到如果國民黨提案會如何回應，他說「議會決議我們尊重」，但他強調，這次疫情與去年不同，有社區傳播，另外影響層面紓困部分比去年嚴重且廣，全國都有一致問題，受損產業、餐飲等等必須雨露均霑，地方會根據中央紓困振興方案，擬定「救急、救窮」原則來加碼，照顧地方產業。

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