快訊／案15702匡列15人「1人確診」　足跡曝光「曾去圓山郵局」

記者蘇晏男／台北報導

針對北市府28日公布案15691及案15702確診者足跡，台北市副市長黃珊珊下午3時半在北市防疫記者會上進一步指出，案15702有特定感染源，北市居隔5人，另認為有風險的有10位，總共15人已經匡列並精準疫調，結果顯示14人陰性、1人陽性。

至於案15691部分，黃珊珊則說，目前中正區德立莊酒店樓層已清消，也靜置3天，10位接觸者居隔中，其中8人陰性，另其他兩人是外縣市人員，由其他縣市管理。

黃珊珊也說，這兩位都有滿明確感染源，因為跟其他去診者接觸者接觸過，但都有參與到公共場所，請相關民眾提高警覺。

媒體提問，今天公布2例足跡都涉及飯店，是不是顯示另一個人也到同個飯店，在裡面曾接觸過而確診？黃珊珊表示，公佈是公布足跡提醒公眾，個人部分，這兩案都確定接觸過確診者，很清楚來源，這兩家旅館當時都有同行友人，這些都被居隔。

至於高風險定義？黃珊珊說明，直接接觸超過15分鐘且沒有做好防護的人會被居家隔離；而可能有接觸，但有做防護且接觸時間不長的人，在標準上不需要被居家隔離，但北市認為比較高風險，所以會用精準疫調也匡列進來，是把非居隔者跟居隔者都匡在一起，然後先行採檢。

黃珊珊強調，這兩個案子都有確定來源，北市是在找他們有無傳染給別人，做法上比較不一樣。

在記者會召開前，北市衛生局指出，案15691於7月26日確診，初判可能感染源為接觸其他確診者，個案曾到過的德立莊酒店，已於7月26日完成清消，該樓層靜置3天（7月26日至7月28日）。

至於案15702部分，北市衛生局表示，個案於7月26日確診，初判可能感染源為接觸其他確診者，個案曾到過的Hotel PaPa Whale，已於7月26日依原訂排程進行公共區域、住宿房間靜置3天完成清消；台北圓山郵局於7月26日完成清消，7月27日停業1天，並請相關人員進行自我健康監測。